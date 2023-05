Papa Francesco arrabbiato con una credente: "Il proselitismo e la costrizione non sono valori cristiani"

Nell’ultima occasione in cui Papa Francesco ha perso la pazienza, è stato durante un incontro con una donna apparentemente molto benestante che si vantava di aver convertito due persone che prima non credevano in Gesù. Il Pontefice ha voluto affrontare questo tema durante un incontro con i religiosi Barnabiti, evidenziando le modalità e le differenze tra fare proselitismo e evangelizzare.

Durante l’incontro, il Santo Padre ha ribadito che “fare proselitismo non è evangelizzare“. Ha sottolineato che l’annuncio missionario non consiste nel convincere o esercitare pressioni, ma nella condivisione di un incontro personale che ha cambiato la vita dei credenti. L’amore e la bontà del messaggio evangelico devono essere testimoniati senza alcuna forma di insistenza o costrizione.

Papa Francesco ha condiviso un episodio negativo che ha vissuto in passato, durante un incontro giovanile, con una signora molto elegante e ricca. Questa donna, parlando in spagnolo, gli aveva detto di essere felice di aver convertito due persone. Il Papa si era arrabbiato e le aveva rimproverato di non aver rispettato quelle persone e di non averle accompagnate nel loro cammino. Ha sottolineato che la conversione non può essere un motivo di orgoglio, in quanto non è frutto del proselitismo, ma dell’accompagnamento e della testimonianza personale.

Il Santo Padre si è rivolto ai Barnabiti con un appello affinché distinguano chiaramente l’azione apostolica dal proselitismo. Ha sottolineato che la Chiesa non fa proselitismo e che il Signore stesso non ha mai praticato tale approccio. L’obiettivo dell’evangelizzazione è quello di condividere la vita trasformata dal messaggio evangelico e di camminare insieme verso una destinazione comune.

Questo non è il primo episodio in cui Papa Francesco mostra irritazione nei confronti di persone che cercano il suo contatto o chiedono benedizioni in modo insistente. In passato, si era verificato un episodio simile con una signora asiatica, durante il quale il Papa aveva mostrato evidente impazienza e successivamente aveva chiesto scusa per averla schiaffeggiata sul dorso della mano.

L’episodio con la donna che ha convertito persone e quello con la signora asiatica pongono l’attenzione su un importante insegnamento del Pontefice: l’evangelizzazione non può essere confusa con il proselitismo. La vera testimonianza cristiana si basa sull‘amore, sull’accompagnamento e sulla condivisione della propria esperienza di fede, senza mai esercitare pressioni o mancare di rispetto verso gli altri.

Il messaggio del Papa ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità nel vivere la fede cristiana e nel condividere il Vangelo con gli altri. Dobbiamo evitare l’approccio del proselitismo e cercare piuttosto di essere testimoni autentici dell’amore di Dio.