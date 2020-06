Palermo senza lavoro per il Covid-19: timori di rivolta sociale

Cosa ne pensa l’autore

Roberto Casadei - Diciamo la verità. Il governo consapevolmente ha scelto che bastava sacrificare alcune categorie di cittadini per vincere sulla pandemia. Agli altri il portafoglio è rimasto gonfio. Al governo non è passato minimamente per la testa che sarebbe stata giusta una solidarietà tra tutti i cittadini. Invece no. Per molti lo stipendio è rimasto uguale, per altri invece niente.