Padre ubriaco tenta di lanciare la figlia di un anno dal balcone: immobilizzato con il taser e arrestato

Ieri sera, a Stradella (Pavia), un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito sua moglie e minacciato di gettare dalla finestra la loro figlia di un anno. L’incidente è avvenuto dopo che la moglie, insieme alle loro due figlie di 12 e 14 anni, è riuscita a scappare di casa per cercare sicurezza a causa delle aggressioni subite.

Il marito, che era ubriaco e aveva già precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, è rimasto nell’appartamento al terzo piano con la loro figlioletta. Quando i carabinieri sono arrivati dopo essere stati avvisati dai vicini preoccupati dalle urla della moglie, l’uomo si è affacciato alla finestra tenendo la bambina tra le braccia e minacciando di lasciarla cadere.

I coraggiosi militari si sono posizionati sotto la finestra cercando di calmarlo, ma nel frattempo l’uomo ha lanciato alcuni vasi e addirittura la coperta rossa con cui era avvolta la bambina, creando ulteriore allarme e timore per la sua incolumità.

La situazione è diventata sempre più critica e i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Broni per forzare la serratura dell’appartamento e garantire l’incolumità della piccola. Una volta che gli uomini delle fiamme gialle sono entrati nell’abitazione, l’uomo ha rinnovato la minaccia di gettare giù la bambina. In quel momento, i carabinieri hanno preso la decisione di utilizzare il taser per neutralizzare l’uomo e mettere fine alla situazione di pericolo.Dopo un’ultima reazione violenta in cui l’uomo ha colpito i militari con calci e pugni, è stato finalmente bloccato e arrestato.

La buona notizia è che la piccola è stata dichiarata in buone condizioni di salute, grazie all’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine. Questa vicenda mette in luce la gravità della violenza domestica e la necessità di supportare le vittime. Le donne e i bambini che si trovano in situazioni di abuso devono sapere che non sono soli, e che esistono risorse e organizzazioni pronte ad aiutarli a uscire da situazioni pericolose. È fondamentale che le vittime si sentano incoraggiate a denunciare e che la società nel suo complesso si mobiliti per combattere questa piaga sociale.