Padova si appresta a festeggiare il suo famoso Santo

Non puo non essere che Padova e Camposampiero il centro dei festeggiamenti per S. Antonio in questo mese di giugno. La città famosa per il “Santo” ha realizzato come sempre un ricco calendario di eventi dedicato quest’anno ottavo centenario della “Predica ai pesci” di sant’Antonio nel 1223 a Rimini.

Ad iniziare dalla tredicina di preparazione con pellegrinaggi da varie parti del Veneto e non solo, numerose le Sante Messe nel giorno del 13 giugno, in particolare:

ore 10.00 S. Messa per gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio», presiede S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio;

ore 11.00 S. Messa Pontificale, presiede S.E. Mons. Claudio Cipolla , Vescovo di Padova;

, Vescovo di Padova; ore 17.00 S. Messa Solenne, presiede P. Roberto Brandinelli, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali.

A seguire Processione per le vie cittadine con la Statua e le sacre Reliquie del Santo. Tra le altre iniziative: la sera prima dal piazzale Azzurri d’Italia al Santuario di Sant’Antonio d’Arcella, inizio ore 20.30 il Transito di sant’Antonio Sacra rappresentazione Momento di religiosità popolare con rievocazione storica degli ultimi momenti della vita di sant’Antonio. mentre sul Sagrato Basilica di S. Antonio, gia dal pomeriggio si potrà ammirare una Infiorata dedicata al Santo.

Dal 10 al 13 giugno sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Eremitani (esclusa Cappella degli Scrovegni), Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea.

Un concerto il 15 giugno “Il Cammino di Antonio” di musica sacra Oratorio sacro sulla vita di sant’Antonio, per coro, tenore, voce recitante e orchestra. Musica originale di Paolo Pandolfo. Libretto di Giovanni Ponchio. Con Antonio Signorello (tenore), Paolo Tonietto (voce recitante), Orchestra Concentus Musicus Patavinus, Coro Città di Piazzola sul Brenta (M° Paolo Piana), Coro Polifonico di Piove di Sacco (M° Thomas Valerio), direttore Sergio Lasaponara. A cura di Veneranda Arca.

Mentre una citazione la merita anche a Camposampiero dove il 10 e l’11 presso la sala Filarmonica, piazza Vittoria – Ore: 9.30-12.30 e 15.00-18.30 si svolgerà una Mostra filatelica antoniana e di collezionismo devozionale realizzata dal Circolo Filatelico Numismatico e del Collezionismo – Camposampiero.

Il programma completo lo si può trovare sul sito santantonio.org mentre su un altro sito 13giugno.org si potrà seguire in tutto il mondo la solenne festa di S.Antonio.