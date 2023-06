Un ennesimo incidente sul lavoro ha sconvolto l’Italia nel pomeriggio del 31 maggio. Pio Giaretta, un operaio di 55 anni residente a Carmignano di Brenta in provincia di Padova, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro in una cava di via Piave, a Torreselle di Piombino Dese. Secondo quanto è stato riferito, l’uomo stava operando a due metri di altezza quando è scivolato e caduto a terra battendo la testa e riportando un trauma cranico che si è rivelato fatale.

Del caso si è occupata anche l’eliambulanza che è giunta in tempi brevissimi sul posto, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La notizia è rimbalzata su tutti i media nazionali e ha suscitato grande sconcerto nell’opinione pubblica. Il sindaco di Piombino, Cesare Mason, si è recato immediatamente sulla cava per valutare di persona la situazione e portare il proprio cordoglio alla famiglia dell’operaio.In tanti si chiedono quali possano essere state le cause del sinistro.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, da una distrazione dell’operaio a un improvviso malore. Tuttavia, ciò che emerge ancora una volta è la necessità di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro per evitare queste disgrazie Infatti, i dati pubblicati dall’Inail per i primi quattro mesi dell’anno sono allarmanti: sono state denunciate ben 264 decessi sul lavoro. Questo significa che in media ogni giorno più di due persone hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro.

Un aumento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che non può essere ignorato. Questi numeri sono una testimonianza della gravità della situazione e dell’urgenza di adottare misure concrete per prevenire e contrastare questi sinistri. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro dell’area dove si è verificata la disgrazia per consentire agli investigatori di completare gli accertamenti.

Bisogna verificare anche il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e capire cosa possa essere stato fatto per evitare un evento come questo. In questo momento difficile l’unica cosa che possiamo fare è pregare per l’operaio scomparso e per la sua famiglia, nella speranza che queste disgrazie non si ripetano mai più.