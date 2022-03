Alcune volte, la vita si diverte a mescolare le carte e fa sorprese inaspettate, come ricongiungersi alla propria famiglia di adozione dopo 25 anni. Nel 1997, molti bambini di Chernobyl che sono riusciti a scampare a quel terribile disastro, sono giunti in Italia, ospiti di moltissime famiglie. Uno di loro, di nome Dimitri, oggi a distanza di 25 anni, ha ritrovato quella stessa famiglia che lo ha accolto, come allora, a braccia aperte.

Dimitri Bratina è uno dei bambini di Chernobyl che, nel 1997, allo scoppio della centrale, è riuscito a trovare una famiglia in provincia di Padova che lo ha tenuto con loro per alcuni mesi. Da quel lontano 1997, la famiglia veneta non ha mai perso i contatti con Dimitri che oggi è un uomo di 36 anni sposato e con una figlia di 4 anni.

Oggi l’uomo è sposato con Alexandra e, non appena è scoppiata la guerra in Ucraina, ha pensato subito a quella famiglia che tanti anni fa, lo aveva ospitato. Oggi, quella stessa famiglia di Saonara, in provincia di Padova, lo ha accolto, insieme alla sua moglie e alla figlia, per la seconda volta con lo stesso amore ed entusiasmo.

Artemio Berto, ex consigliere di Saonara, racconta quel vissuto e i contatti che non si sono mai arrestati tra i due: “Siamo sempre rimasti in contatto in tutti questi anni con Dimitri. Da quella lontana estate del 1997 in cui Dimitri era venuto qui da noi per stare lontano dall’aria radioattiva, ci siamo sempre sentiti. Sono anche andato a trovarli in Ucraina. Non le dico la festa e l’accoglienza che ci fecero quella volta, a pensarci mi vengono ancora i brividi”.

Man mano la situazione si stava facendo sempre più preoccupante in Russia, Artemio ha offerto sin da subito il suo supporto a Dimitri che sapeva qualora avesse avuto bisogno ci sarebbe stata la sua famiglia di Padova ad accoglierli e ospitarli, proprio come è accaduto. Artemio ha dato alla famiglia di Dimitri l’appartamento di sua figlia che è andata a vivere con loro e afferma che “è stata la cosa più giusta che potessi fare”.