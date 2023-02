Oristano, Chiara Carta uccisa a coltellate dalla madre: lo straziante sfogo del padre

Ascolta questo articolo

Ha sconvolto l’Italia intera l’omicidio della 13enne Chiara Carta, uccisa ieri, dalla madre, nella sua villetta di Silì, una frazione del comune di Oristano.

E’ dunque all’interno delle mura domestiche che si è consumata l’ennesima tragedia, attorno alla quale, in queste ore, si sta cercando di fare chiarezza. Intanto, il padre della vittima, si è lasciato andare ad uno sfogo straziante.

Le parole del padre di Chiara

Non ci è dato sapere, al momento, quale sia stato il movente che abbia guidato le mani della 52enne Monica Vinci, a uccidere la figlia, accoltellandola con almeno 20 fendenti, molti dei quali sferrati alle spalle, mentre la figlia cercava di sottrarsi alla morte. Purtroppo non ce l’ha fatta e, dopo l’allarme lanciato da un passante, il padre della vittima, entrato in casa, l’ha trovata cadavere in una pozza di sangue,in bagno, con vicino il coltellino a serramanico che è stato l’arma del delitto.

La Vinci, dopo aver ucciso la figlia, ha tentato il suicidio, gettandosi dalla finestra del suo appartamento al primo piano; quello in cui viveva con Chiara dopo la separazione dal compagno. Rinvenuta viva, a causa di un trauma cranico e una frattura al bacino, è stata trasferita dalla polizia all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova oggi ricoverata nel reparto di Psichiatria. Chiara avrebbe spento 14 candeline il 24 marzo prossimo ma quesro non sarà possibile perché colei che l’ha messa al mondo, le ha tolto la vita. Venti coltellate, per poi strangolarla con il cavo del caricabatterie del cellulare. Questo il modo con cui è stato posto fine all’esistenza di questa splendida ragazzina, ai suoi sogni, alla sua spensieratezza.

A piangere, increduli, la sua dipartita, i familiari, gli insegnanti, i compagni di scuola ma, soprattutto, il padre, Piero Carta, che non si da pace, dicendo: “Ho perso tutto, mi ha tolto ogni cosa e quanto avevo di più prezioso”. Uno sfogo disperato, forte, atroce, che l’agente della polizia locale di Oristano ha voluto affidare ai social, proseguendo il toccante post con queste parole: “Amore di papà, so che non potrai leggermi ma il mio cuore vuole comunicare con la tua anima sin quando sarò vivo continuerai a essere il mio primo pensiero, ogni giorno”. Ci si aspetta di sapere, nelle prossime ore, il movente del figlicidio, ossia per quale motivo Monica Vinci, accusata di omicidio volontario, che pare soffrisse di depressione da diverso tempo e che fosse disoccupata, ha posto fine alla vita della figlia. Intanto, martedì mattina è il giorno dell‘autopsia, che verrà effettuata dal medico legale Roberto Demontis.Ovviamente sarò pronta a fornirvi i dovuti aggiornamenti.