Una terribile vicenda di maltrattamenti e soprusi in famiglia ha scosso Verona, e questa volta è una donna di 40 anni ad aver trovato la forza di interrompere questa “prassi infernale“. Ciò che ha spinto la donna a chiamare la polizia è stata una scena sconvolgente che ha avuto come protagonista il suo convivente, il quale stringeva il guinzaglio del cane al collo del figlio 15enne per impedirgli di proteggerla.

Questa grave denuncia si aggiunge ad altri episodi di aggressioni e minacce che la donna e i suoi due figli hanno subito nel corso degli ultimi due anni, soprattutto durante il periodo del lockdown. L’uomo, un 52enne di nome A.T. residente a Verona, è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, lesioni, minacce e violenza privata.

È importante sottolineare che in passato era già stato assolto dall’accusa più grave, ma era stato condannato a 8 mesi per le minacce rivolte alla sorella e alla madre di lei. Il processo per i nuovi episodi avrà inizio il 9 giugno. Secondo gli atti del procedimento, il pubblico ministero accusa A.T. di aver minacciato ripetutamente la convivente, picchiandola con calci, schiaffi e pugni e controllandola in ogni suo movimento.

In una circostanza, l’avrebbe persino colpita alla testa e alla schiena con un telefono cellulare, distruggendo il dispositivo. In un altro momento, l’avrebbe inseguita per casa brandendo un coltello e minacciandola di morte. La donna di 40 anni ha rivelato che “subire violenze fisiche e psicologiche dal mio compagno era diventato una routine“.

Non solo: il suo convivente le avrebbe anche impedito di vedere i familiari e sfruttato economicamente, costringendola a consegnargli il bancomat per le sue spese personali. Davanti agli agenti della questura scaligera, la donna ha descritto l’ultima escalation di rabbia del suo compagno, quando una discussione “è degenerata” e lui ha stretto il guinzaglio al collo del figliastro, rischiando di soffocarlo e lasciando segni evidenti.

Questa triste vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare la violenza domestica e di supportare le vittime che vivono situazioni simili. È fondamentale che le donne si sentano sicure nel parlare e chiedere aiuto. La denuncia di questa donna coraggiosa è un passo significativo verso la giustizia e la protezione di sé stessa e dei suoi figli.