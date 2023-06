Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Chieti hanno recentemente concluso un’indagine di vasta portata che ha permesso di smascherare un sodalizio criminale dedito alla commissione di vari reati, tra cui truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta.L’operazione è stata condotta dalla Tenenza di Ortona in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. Durante le indagini, è venuto alla luce un gruppo di individui che aveva sviluppato un sistema sofisticato per sfruttare aziende in crisi.

Attraverso l’utilizzo di “teste di legno”, acquisivano le quote di queste società e, manipolando la sede, l’oggetto sociale e il capitale sociale, le portavano gradualmente al fallimento. Fin dal 2018, si sono infiltrati in una società che era ormai al collasso, spostandone la sede a San Vito Chietino. Utilizzando manovre contabili fraudolente, hanno aumentato artificialmente il capitale sociale da 3.000 a 45.000 euro, dando l’illusione di un’azienda forte e affidabile. Questo stratagemma aveva lo scopo di ottenere una maggiore credibilità finanziaria e di conquistare una posizione di rilievo sul mercato.

La Guardia di Finanza di Ortona ha scoperto che questa stessa società operava come una società “cartiera”, creata per emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di un gruppo di imprese collegate ad un unico imprenditore.Ma non è tutto. Durante l’indagine, sono emerse altre due società e una ditta individuale che hanno utilizzato lo stesso modus operandi. Anche queste erano prive di una struttura aziendale reale, con capitali fittizi e scarsa attività commerciale, e non avevano rispettato gli obblighi fiscali.

Le tre società “cartiere” e la ditta individuale hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, consentendo così ad altri soggetti di evadere oltre 240.000 euro di IVA.Ma le rivelazioni fatte nel corso delle indagini non si fermano qui. È emerso infatti un inganno ai danni di un’agenzia di lavoro interinale locale, che è stata tratta in inganno dalla falsa realtà aziendale. Questa agenzia forniva alla società di San Vito Chietino personale che non è mai stato effettivamente impiegato.

I lavoratori venivano selezionati e assunti dalla società di lavoro interinale, a trarre in inganno sia la società committente che l’ente previdenziale.I lavoratori “fantasma” venivano pagati dalla società di lavoro interinale per lavori di pulizia e sanificazione che in realtà non venivano mai effettuati. Una volta terminato il rapporto lavorativo con la società, questi dipendenti richiedevano persino il contributo per la disoccupazione all’INPS, ingannando così anche l’Ente previdenziale.

Questo caso rappresenta un importante risultato per le Fiamme Gialle di Chieti, che hanno smantellato un pericoloso sodalizio criminale e portato alla luce una sofisticata rete di truffe e frodi fiscali. Grazie a questa operazione, si è dimostrata ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie nel contrastare fenomeni illeciti che minano l’economia e danneggiano il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.