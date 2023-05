Operaio deceduto, folgorato in una cabina elettrica

È stato un altro giorno di lutto per il mondo del lavoro italiano. Un operaio di 58 anni è stato fulminato in una cabina elettrica dell’alta tensione durante dei lavori di ristrutturazione nei pressi della sede della Copam srl, nel Barese. Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma ciò che è certo è che il quadro della sicurezza sul lavoro in Italia è allarmante.

Quasi quattro persone decedute al giorno nei luoghi di lavoro sono numeri agghiaccianti”, ha dichiarato Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Puglia. “Questa strage va fermata. Sono necessari controlli più serrati, norme più severe e magari una procura speciale per i decessi sul lavoro”.Il decesso dell’operaio di Capurso arriva solo tre giorni dopo la disgrazia di Monopoli, quando due operai persero la vita durante dei lavori sulla linea ferroviaria.

I numeri parlano chiaro e fanno riflettere: l’Italia è al secondo posto in Europa per il numero di decessi sul lavoro, dopo la Romania. La cultura della sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità in ogni azienda, e non solo per rispondere alle normative in vigore. È importante che si investa di più in formazione e che si insegna fin dalle scuole l’importanza della sicurezza sul lavoro.

Solo così si potrà prevenire ulteriori disgrazie come quella di Capurso e di Monopoli. La famiglia dell’operaio deceduto ieri è nel cuore della Uil, e l’abbraccio di tutta l’organizzazione sindacale va a loro. Il decesso sul lavoro è inaccettabile e dobbiamo fare di tutto per prevenirla.

Il commissario straordinario della Uil Puglia, Emanuele Ronzoni, ha espresso la propria indignazione di fronte a questa ennesima disgrazia all’interno del settore dell’energia elettrica. Secondo Ronzoni, è fondamentale fermare queste stragi che si verificano troppo spesso e che causano il decesso di operatori che dedicano la loro vita a un lavoro estremamente pericoloso e delicato.