Oltre 300 bambini curati grazie ad un mercatino

Ha suscitato molta approvazione e interesse la nascita e l’evoluzione del Mercatino della Solidarietà di Villanova di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, un’organizzazione di volontariato che si occupa di aiutare i bambini bisognosi in Albania e in altre parti del mondo. L’idea di creare il mercatino è nata anni fa, quando un gruppo di persone ha iniziato a recuperare oggetti dai cassonetti che venivano considerati inutili. Con il tempo, l’idea è diventata una vera e propria iniziativa solidale, che ha permesso di raccogliere quasi 700.000 euro per sostenere progetti di assistenza sanitaria per i bambini.

Il Mercatino della Solidarietà si avvale dell’associazione Cosmohelp di Faenza per assistere le mamme e i bambini che necessitano di interventi chirurgici. Grazie alle entrate del mercatino e al contributo delle regioni Emilia Romagna e Toscana, sono stati coperti i costi dei viaggi e dei soggiorni per oltre 300 interventi chirurgici presso gli ospedali Sant’Orsola di Bologna e Pasquinucci di Massa Carrara.

Parte dell’attività di supporto ai bambini è stata indirizzata anche in Albania, dove l’associazione ha collaborato con l’associazione Madonnina del Grappa di Scutari per fornire assistenza medica a bambini con malformazioni cardiache e altre patologie. La dottoressa Arketa, specializzata a Bologna in cardiopatie infantili congenite, ha collaborato con suor Enza, francescana e medico, per offrire un servizio professionale agli ambulatori dell’associazione Madonnina del Grappa di Scutari.

Grazie a quest’organizzazione, molte famiglie convergono a Scutari da ogni luogo dell’Albania per curare i loro figli, anche se c’è ancora molto da fare per migliorare la situazione. Suor Carmina dell’Ordine Ravasco ha raccontato che 20 anni fa sosteneva 400 bambini di strada semiabbandonati dalle famiglie, ma oggi le bambine ospitate sono solo una decina.

Il Mercatino della Solidarietà di Villanova di Bagnacavallo è stato fondato nel 1999, e ha raccolto quasi 700.000 euro fino ad oggi. Questi fondi sono stati utilizzati per curare oltre 300 bambini albanesi e circa una quindicina provenienti dalle zone Nord dell’Africa e per sostenere l’attività di altre associazioni. Nel 2022, il mercatino ha riaperto nella nuova sede nell’ex panificio di via Superiore al civico 51 della frazione e apre al pubblico il sabato mattina dalle 9 alle 12.