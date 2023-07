Nuovo giustiziere nella città eterna, il suo nome è Free Park

Nel cuore di Porta Furba, un quartiere di Roma, si sta diffondendo una leggenda urbana che ha conquistato l’attenzione dei residenti: l’avvento di un giustiziere senza volto, un protettore degli onesti parcheggiatori e un nemico implacabile degli autisti maldestri. Free Park è il suo nome e la sua missione è ripristinare l’ordine nelle strade, lasciando il suo segno indelebile come monito per coloro che trasgrediscono le regole.

Tutto è iniziato il 25 giugno scorso, quando un SUV bianco è stato il primo a subire la punizione. La macchina era stata parcheggiata in modo irregolare su uno spazio riservato ai disabili e, come castigo, Free Park ha lasciato una gigantesca scritta sul fianco destro: “Free Park“. L’intento è chiaro, anche se manca la lettera “i” che renderebbe la frase completa con “Free Parking“.

Ma la storia non si è fermata lì. Solo due giorni fa, un’altra vittima è stata presa di mira. Una Mazda Mx-30 blu era stata parcheggiata in modo caotico nel bel mezzo della strada, attirando l’attenzione di Free Park. Senza esitazione, ha estratto la sua bomboletta spray nera e ha apposto la sua firma sulla fiancata dell’auto: “Free Park“. Anche questa volta, la lettera “i” mancava, ma il messaggio è stato comunque trasmesso con fermezza.

Questa figura misteriosa ha entusiasmato i residenti di Porta Furba. Tutti vogliono svelare il suo volto, stringergli la mano e rendere omaggio a questo nuovo idolo locale. Nel frattempo, i complimenti piovono sui social network, alimentando la leggenda di Free Park: “Massimo rispetto per questo Spider Man di quartiere“, si legge in uno dei commenti, a sottolineare il confronto con l’Uomo Ragno. “C’è un eroe in città! Numero uno! Non smettere mai!“, scrive un altro entusiasta una sua fan. “Meglio di una multa“, commenta qualcuno, sottolineando come l’azione di Free Park sia educativa oltre che punitiva.

La popolarità di questo giustiziere urbano non conosce confini. I residenti sono convinti che le sue azioni insegnino una lezione, facendo capire ai trasgressori che non possono parcheggiare in modo selvaggio impunemente. Anche se alcuni dubitano dell’efficacia a lungo termine delle sue azioni e osservano ironicamente che sarà necessario un gran numero di bombolette spray per raggiungere i risultati sperati, il consenso generale è che la sua severità sia giustificata.