La Sardegna vive giorni di ansia a causa delle cavallette che hanno invaso la piana di Ottana, nel centro della regione. Lo scorso anno sono stati intaccati 60 mila ettari, quest’anno si presume possano arrivare a 100.000, nonostante i 200 uomini al lavoro, i 40 macchinari che irrorano il terreno e le app pronte a segnalare la schiusa delle uova.

I paesi a rischio, nel cuore della Sardegna, sono 26. Rita Zaru, sindaca di Noragugume, ha dichiarato all’Ansa: “Ancora una volta le nostre campagne sono in ginocchio“, e aggiunge che se nel 2022 il mondo delle campagne “era in ginocchio quest’anno è disperato”, perché, fa notare la sindaca, i terreni sono infestati.

Nelle parole del primo cittadino di Noragugume si sente l’urgenza di trovare in fretta una soluzione, bisogna abbattere le cavallette prima che prendano il volo verso i centri abitati, perchè allora il problema sarà di ordine sanitario. I giorni di tempo per riuscire nell’impresa sono contati, sono “solo 10 giorni di tempo“, mentre “le macchine irroratrici di disinfestante” sono poche riescono a fare “circa 40 interventi al giorno“, ne servirebbero almeno il doppio. Rasserenare gli allevatori esasperati non è facile, confessa la sindaca.

Il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra, parla di ritardi: “Anziché partire in autunno con la movimentazione delle terre, unico strumento efficace per combattere le locuste, si è intervenuti ancora una volta in ritardo” e continua puntando il dito sulla Regione che fa teoria senza scendere ad aiuti concreti: “con 8 o 10 milioni di euro investiti sull’aratura del 60% del terreno, avremmo potuto parlare di altri numeri“.

Laore Sardegna, l’Agenzia preposta ad attuare programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, ha cercato di compiere delle azioni preventive, ha affermato il commissario straordinario Mimmo Solina, grazie all’app ci sono state oltre 400 segnalazioni di schiusa delle uova, sono stati ingaggiati uomini e “nuove macchine irroratrici per combattere il fenomeno agli stadi iniziali”. Ma nonostante ogni intervento le locuste stanno acquistando terreno.