Si sono tenuti a Novara i funerali di Pier Attilio Trivulzio, un giornalista dimenticato dal mondo, come ha scritto qualcuno. Nella cappella del cimitero di Novara erano presenti solamente pochi colleghi, un fratello e una nipote, per l’ultimo saluto a Pat, come tutti lo chiamavano affettuosamente.

Un addio amaro al giornalista monzese morto ad 83 anni, il cui corpo era stato ritrovato dopo ben sette mesi, lo scorso 16 marzo, mummificato nel suo appartamento di Novara. Purtroppo, con il passare degli anni, Pat si era allontanato da tutti, sembra, e i rapporti con familiari e amici erano ormai ridotti all’osso, tanto che per settimane nessuno aveva reclamato la salma e l’organizzazione dei funerali era stata affidata ai volontari della mensa dei frati che lo conoscevano bene, visto che era solito andarci a mangiare.

Il suo isolamento dal mondo esterno aveva portato alla dimenticanza di un uomo che in passato aveva dedicato gran parte della sua vita al giornalismo e alla sua passione per i motori, che lo aveva portato a diventare un pilota e un giornalista esperto. Gli ex colleghi, per commemorare la passione di Pat per i motori, hanno deciso di lasciare sulla bara un taccuino, una penna e il pass dell’autodromo di Monza.

Alcuni di loro raccontano che ancora fino a qualche anno fa inoltravano tentativi di contattarlo per avere sue notizie, ma poi il cellulare risultava essere spento. Non sapevano, infatti, che si era trasferito a Novara.

In conclusione, la morte solitaria di Pier Attilio Trivulzio ci ricorda ancora una volta l’importanza della presenza umana accanto ai nostri cari e l’importanza di non dimenticare il valore di ogni individuo nel corso della sua vita. L’addio amaro al giornalista Pat è il simbolo di un’inevitabile fine, ma anche un’occasione per ricordare una vita passata a cercare la verità e a vivere la sua passione per i motori.