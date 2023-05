Non vedente dalla nascita si laurea con la tesi in braille: dimostrazione di grande forza e audacia

Pasquale Ritenuto, un trentatreenne abruzzese non vedente dalla nascita, ha recentemente conseguito la laurea in Lettere Moderne presso l’Università dell’Aquila, ottenendo la votazione di 103/110. Nonostante la sua disabilità, Pasquale ha superato tutti gli ostacoli che si sono presentati nel corso del suo percorso di studi. La sua tesi, che ha anche presentato in versione braille, è stata incentrata sulla ricostruzione dettagliata della Sulmona medievale, grazie alla collaborazione del suo relatore, il professor Amedeo Feniello.

Il percorso di Pasquale non è stato privo di difficoltà, soprattutto legate alla sua disabilità. Nel 2019 rischiò di interrompere gli studi a causa dell’incertezza sui fondi comunali per l’acquisto dei testi in braille. Inoltre, l’anno successivo, durante la pandemia, dovette affrontare la sfida di seguire le lezioni a distanza. Il suo computer, a volte, si bloccava e doveva chiedere aiuto a chi gli stava intorno per continuare a seguire le lezioni.

Il 33enne racconta di come il suo rapporto con lo studio e la conoscenza siano sempre stati piacevoli e interessanti ,poiche ha sempre amato la storia dell’uomo e del mondo, sin dai tempi della scuola primaria. Pasquale ha affermato che gli è sempre piaciuto navigare nelle storie e nelle leggende del medioevo, e questo risultato per lui è motivo di forte orgoglio.

Pasquale Ritenuto, euforico per l’obiettivo raggiunto, ha descritto il suo come un percorso splendido e tranquillo, reso possibile e realizzabile grazie ai famigliari, ai tanti compagni di viaggio che gli sono stati vicino in questi anni, e alla cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato”, ha commentato il giovane stappando lo spumante, dedicando questo titolo, con un filo di emozione, a tutti coloro che attualmente si trovano nella sua stessa situazione, e nella difficoltà di dover raggiungere gli obiettivi più importanti della vita.

Ora il giovane, con una laurea in tasca, e un sogno realizzato, guarda già al suo futuro. Pasquale svilupperà altri progetti, raccontando: “Aspetto la partenza di un corso da centralinista, ma se non dovesse funzionare, mi dedicherò al corso di laurea magistrale in storia medievale“. Ma ci tiene a precisare che comunque il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di insegnare. Insegnare e trasmettere la sua passione alle future generazioni.