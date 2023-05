Noemi come Enea, storie di abbandono che si ripetono

Il 3 maggio 2023 una neonata è stata lasciata alla Culla per la Vita della Croce Rossa di Bergamo. La piccola, che è stata chiamata Noemi da uno dei due operatori che l’hanno trovata, è stata trovata dal personale della Croce Rossa nel pomeriggio di quel mercoledì. Insieme alla neonata c’era un biglietto scritto a mano, che è ora al vaglio della Questura, in cui la madre ha spiegato che la bambina era nata quel giorno e che in casa c’erano solo lei e la neonata. Non potendo prendersi cura della figlia, la madre ha deciso di affidarla alla Culla per la Vita, augurandole tutto il bene e la felicità del mondo. La madre ha scritto che affida agli operatori un pezzo importante della sua vita, e che sicuramente non la dimenticherà mai.

La neonata è stata subito accudita dal personale della struttura che ha poi allertato un’ambulanza per portarla nel reparto di patologia Neonatale del Papa Giovanni XXIII. Fortunatamente la piccola sta bene. È la prima volta che un abbandono di neonato viene registrato a Bergamo, ma purtroppo questo tipo di situazioni si verificano anche altrove.

Poco meno di un mese fa a Milano, il giorno di Pasqua, un neonato di nome Enea era stato affidato alla Culla per la Vita del Policlinico. Anche in questo caso la madre aveva lasciato un biglietto in cui spiegava di aver dato alla luce il bambino in ospedale perché voleva essere sicura che tutto fosse a posto e di voler stare insieme al bambino il più possibile.

Il giorno successivo invece una bimba appena nata era stata lasciata all’ospedale Buzzi di Milano, in modo da poter essere adottata, dalla madre, una 37enne senza fissa dimora che aveva partorito da sola in un capannone dismesso. Sfortunatamente, il fenomeno dell’abbandono dei neonati non è raro e spesso le ragioni che spingono le madri a compiere questo gesto sono di natura economica, sociale o psicologica.

La Culla per la Vita è una iniziativa della Croce Rossa italiana nata per aiutare le madri che, per le ragioni più disparate, non possono o non vogliono prendersi cura dei loro neonati. Grazie alla presenza di queste culle, le madri possono lasciare i loro neonati in sicurezza e anonimamente. I bambini abbandonati vengono poi affidati alle autorità competenti che si prenderanno cura di loro e cercheranno di trovare una soluzione al loro futuro.