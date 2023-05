Noemi, affetta da Sma1, ha solo 11 anni ma non si è mai arresa di fronte alle difficoltà

Noemi è un’autentica forza della natura, non si è mai arresa di fronte alla malattia che la affligge, l’Atrofia Muscolare Spinale, ma ha deciso di trasformare le iniziali di quelle tre parole, SMA, in Senza Mai Arrendersi.

Con questo mantra, Noemi ha affrontato giorno per giorno le difficoltà, sempre accompagnata dall’affetto e dalla dedizione dei suoi genitori. Proprio per celebrare il suo compleanno e l’enorme coraggio che ha dimostrato, l’Associazione Progetto Noemi ha organizzato uno spettacolo presso l’Auditorium Flaiano di Pescara il prossimo 11 giugno.

Per la piccola Noemi, che ha dipinto, giocato e studiato nonostante la patologia che ne condiziona la vita, questo è un traguardo importante.La malattia è sempre presente nella vita di Noemi e della sua famiglia, che faticano per far fronte alle esigenze della bambina. Ci sono farmaci disponibili, ma solo per i nuovi nati, non per quelli affetti dalla malattia.

Tuttavia, il sostegno dell’Associazione e degli amici di Noemi ha permesso di dare voce alle esigenze delle famiglie con disabilità gravissime e di contribuire all’istituzione di due posti di terapia sub-intensiva pediatrica presso l’ospedale di Pescara. Ciò che rende Noemi ancora più speciale è l’incredibile capacità di coinvolgere gli altri. Con la sua forza interiore e il suo sorriso contagioso, ha ispirato tantissimi amici a sostenere il suo messaggio e a promuovere il Progetto Noemi, che si impegna per migliorare la qualità della vita dei bambini con disabilità gravissime.

L’associazione si è battuta con successo per abbattere le barriere architettoniche, migliorare l’assistenza sanitaria e promuovere leggi a favore delle famiglie.La storia di Noemi dimostra che l’impegno e la dedizione possono fare la differenza, anche di fronte alle avversità più grandi. La speranza è che il suo coraggio possa essere un esempio per tutti noi, un invito a non arrenderci e a lottare per il nostro benessere e quello degli altri.