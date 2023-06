Una triste storia sconvolge la comunità di Longarone, in provincia di Belluno. Il giovane Nicolò Feltrin, appena due anni, ha perso la vita in circostanze che, secondo le indagini in corso, sono ancora più inquietanti di quanto si potesse immaginare.

Inizialmente, la versione fornita dai genitori al personale medico era che il piccolo avesse ingerito qualcosa trovato in un parco durante il gioco. Ma la verità emersa dagli accertamenti è stata ancora più triste: al bambino è stata somministrata di una forte concentrazione di un mix di diversi stupefacenti mescolati al cibo. Il padre, attualmente indagato, è stato lasciato in libertà.

I risultati degli esami hanno rivelato una presenza significativa di diverse sostanze nel plasma del piccolo Nicolò, indicando che aveva assunto le sostanze in più occasioni. Sfortunatamente, il bambino è deceduto per overdose. Un’ipotesi inquietante emersa dalle prime analisi dei periti è che le sostanze potrebbero essere state somministrate al bambino per indurlo al sonno, un’azione potenzialmente collegata al passato di tossicodipendenza della madre.

Purtroppo, considerando le elevate quantità di stupefacenti presenti nel suo organismo, sarebbe stato impossibile salvare il piccolo anche con un intervento urgente. Il padre, di 43 anni, aveva portato il figlio in ospedale senza fornire ai medici tutte le informazioni necessarie, sostenendo che il bambino avesse accidentalmente ingerito una sostanza sconosciuta trovata a terra nel parco.

Questa vicenda non ha precedenti simili e gli accertamenti sono stati lunghi e approfonditi. È stato necessario quasi un anno per completare una relazione dettagliata che fornisse le prime certezze sull’accaduto. Le sostanze sono state ritrovate nella camera di Nicolò, in una tazzina contenente un pezzo di sostanza resinosa del peso di 1,2 grammi. Altre sostanze stupefacenti sono state rinvenute in altre parti della casa. Le analisi sulle sostanze sequestrate nell’abitazione sono state condotte a Mestre.

La tutela dei bambini e il loro benessere devono essere sempre al centro delle nostre priorità, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto in cui crescere.