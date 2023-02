Ascolta questo articolo

“Ad ora io non so come è morta Liliana. Se qualcuno le ha fatto del male o lei si è suicidata. La procura triestina, fino adesso, non ha reso noto né a me né al mio legale le cause della morte di Lilly”. A parlare è Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa nel nulla il 14 Dicembre 2021, ritrovata morta- venti giorni dopo- con una busta intorno al collo e nascosta nei sacchi dell’immondizia, nel parco di S.Giovanni, nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. L’uomo è stato intervistato da Davide Canella e Angelo Marotta, per il programma Giallo Criminale, in onda su Radio Caffè Criminale, web radio specializzata nel true crime.

Le uniche certezze ( o quasi) sono gli esami autoptici, effettuati sul cadavere della donna, che indicano il momento del decesso, non superiore alle 60 ore dal ritrovamento. Le ipotesi di rallentamento della decomposizione, poiché Liliana è stata ritrovata in un’area di sottobosco -con una temperatura media inferiore di quattro gradi rispetto all’area metropolitana- è poco plausibile. Non risultano segni della presenza di ditteri necrofagi, gli insetti che si sviluppano nella carne in putrefazione, il cui ciclo vitale è indicatore realistico dell’attimo della morte. Inoltre il corpo era in buona condizioni, il deterioramento degli abiti incompatibile, con una esposizione agli agenti atmosferici per venti giorni.

L’intervista è avvenuta precedentemente all’autopsia psicologica, disposta dalla famiglia Resinovich, contraria all’ipotesi di archiviazione del caso, come suicidio. Gli esiti sono stati resi noti in questi giorni, Liliana non ha assunto psicofarmaci e si è regolarmente lavata e nutrita. Anche il marito non crede al suicidio. Spiega che la mattina del 14 Dicembre 2021, Lilly si è comportata come al solito. Premesso che Visintin è stato escluso dalle indagini, poiché sul luogo del ritrovamento, non sono state rilevate sue tracce genetiche e l’alibi presentato risulta inattaccabile, rimane il fatto che questa affermazione, contrasta con quella rilasciata al Corsera nel Gennaio 2022: “Dopo che lei l’ha chiamato, alle 8.22 del 14 dicembre, io ero già fuori casa, lei è entrata in uno stato di follia. Ha lasciato a casa i documenti, i telefoni, cosa che non aveva mai fatto prima, e se n’è andata chissà dove”. Insomma Lilly, la mattina della scomparsa, era tranquilla o agitata? E dove si è recata? Forse dall’amico Claudio Serpin, come ogni martedì per aiutarlo nelle pulizie domestiche, Claudio ha sempre affermato che la donna desiderava separarsi da Sebastiano e rifarsi una vita con lui. Eppure anche Claudio -che non è indagato- lo scorso anno, smentisce al quotidiano Il Piccolo, di essere stato l’amante di Liliana.Su questo punto Visintin è convinto che Serpin sia un millantatore: “Quando mi mostrerà delle foto con Lilly o dei messaggi del loro grande amore, allora ci crederò”.

Dunque abbiamo una donna che è stata ritrovata con un sacchetto della spesa intorno al collo ed occultata nei sacchi dell’immondizia. Dinamica incompatibile con un suicidio. Anche perchè se Liliana avesse deciso di togliersi la vita, soffocandosi con un sacchetto, avrebbe dovuto essere aiutata da qualcuno, per evitare che l’istinto di sopravvivenza -durante l’asfissia- avesse il sopravvento.E’ altamente probabile, che non fosse sola in quel momento. Gli esami scientifici collocano la data della morte, almeno quindici giorni dopo la scomparsa. Visto lo stato del corpo e i resti dell’alimentazione, Liliana poteva essere nascosta da qualche parte. Senza possibilità di comunicare . Una scelta consapevole o vi è stata costretta? Possibile che la procura non abbia pensato di ispezionare i padiglioni dismessi dall’ospedale psichiatrico?