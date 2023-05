Neopatentato ubriaco investe 13enne, il bambino è in prognosi riservata

Un bambino di soli 13 anni versa in gravissime condizioni in ospedale, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada insieme ad alcuni amici. A centrare il teenager con la propria auto è stato un neopatentato, il cui tasso alcolemico era superiore al limite consentito dalla legge italiana.

Il terribile incidente è avvenuto nella serata tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, nei pressi della Villetta della Pace a Favara, in provincia di Agrigento. L’investitore ubriaco, anche lui un teenager di 18 anni, sarebbe scappato dal luogo subito dopo l’incidente, per poi però fare ritorno successivamente.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il 13enne stesse attraversando la strada in via conte Ruggero insieme ad alcuni amici. I giovani sarebbero comparsi all’improvviso sulla strada, ed una Grande Punto lo avrebbe travolto. Alla guida del mezzo, un 18enne del luogo con un tasso alcolemico superiore ai limiti, anche se di poco. Il 13enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso più vicino, dal quale è stato poi ricoverato presso l’ospedale dei Bambini a Palermo. È qui che si trova tuttora, ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a 3 interventi chirurgici.

Subito dopo l’incidente, il guidatore è fuggito dal luogo, spaventato da tutte le persone che si erano raccolte attorno al ragazzino investito, racconterà in seguito. Successivamente però ha fatto ritorno sul posto, pentito per la sua fuga, e si è messo a disposizione dei carabinieri, che lo hanno trovato positivo all’alcoltest. I militari stavano intanto già iniziando i rilievi per rintracciare il pirata della strada e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il 18enne nel frattempo è stato denunciato per lesioni colpose e guida in stato di ebbrezza, ma non è stato arrestato, in quanto, nonostante abbia inizialmente tentato la fuga, ha in seguito collaborato con i militari per le indagini, e quindi la Procura non ha ritenuto fosse necessario disporre ulteriori provvedimenti a suo carico.