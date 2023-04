Neonato abbandonato in ospedale con una lettera: "Mi chiamo Enea. Mamma mi vuole bene, ma non può occuparsi di me"

Nella domenica di Pasqua, il Policlinico di Milano ha scoperto un neonato abbandonato all’interno della “Culla per la Vita“, attivata nell’ospedale a partire dal 2007 ed utilizzata da allora solo due volte in precedenza. Il bambino, che avrebbe pochissimi giorni di vita, è stato lasciato in sicurezza insieme ad una commovente lettera scritta dalla madre.

“Ciao mi chiamo Enea“, esordisce il messaggio che accompagnava il neonato. “Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile“, continua la lettera, trovata insieme al piccolo alle 11:40 di domenica 9 aprile. L’ospedale spiega che dal testo trasuda l’affetto nei confronti del bambino, e viene spiegato che la madre lo ama tantissimo, ma non è in grado di prendersi cura di lui.

Enea pesa circa 2,6 kg, è di etnia caucasica e si trova in buona salute, come scritto dalla madre nella lettera e confermato da Ezio Belleri, direttore generale dell’ospedale. “Le Culle per la vita permettono di accogliere in totale sicurezza un bimbo che i suoi genitori non possono purtroppo tenere con sé”, ha spiegato Belleri. “E’ una decisione drammatica, ma la Culla consente di affidare il piccolo ad una struttura dove gli sono garantite cure immediate e che preserva l’assoluto anonimato per i genitori“.

Mentre sono immediatamente fioccate le richieste di adozione per il bambino, il tribunale ha stabilito che tra poche settimane, dopo le dimissioni, Enea andrà da una famiglia affidataria che è già stata identificata. Si tratta di una famiglia disponibile che era già stata valutata idonea all’eventuale arrivo di un bambino abbandonato.

Fabio Mosca, direttore della Neonatologia del Policlinico di Milano, ha commentato: “Vivo questo evento anche come una sconfitta a livello sociale “, in quanto dall’ospedale “non siamo stati in grado di intercettare una madre in grande difficoltà. Madre che, qualora ci ripensasse, siamo pronti ad accogliere e ad assistere“.