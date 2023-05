È evidente che la questione dell’accesso all’aborto sicuro e legale nelle Marche è diventata un tema di grande preoccupazione per molti attivisti e cittadini. L’aumento dei numeri degli obiettori di coscienza, che ha raggiunto l’81% nella regione, ha portato a una situazione in cui molte donne si trovano di fronte a una totale chiusura da parte del personale sanitario e sono costrette ad attraversare la regione o addirittura recarsi in altre regioni per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza.

Il movimento transfemminista Non Una di Meno ha organizzato un corteo molto partecipato, con l’obiettivo di rivendicare l’aborto libero, gratuito e sicuro. Le richieste principali includono l’applicazione effettiva della legge 194, che garantisce il diritto all’aborto in Italia, ma anche la modifica dell‘articolo 9 che riguarda gli obiettori di coscienza.

Le donne sostengono che la legge del 1978 non sia più sufficiente a garantire pienamente il diritto all’aborto e chiedono la cancellazione della finestra obbligatoria dei sette giorni di riflessione, l’estensione dei tempi di assunzione della pillola RU486 e la sua somministrazione in tutti gli ospedali e consultori.

È importante sottolineare che la situazione dell’accesso all’aborto può variare da regione a regione in Italia, poiché il sistema sanitario è gestito a livello regionale. Pertanto, mentre in alcune regioni potrebbe essere relativamente più facile accedere all’aborto, in altre come le Marche ci sono sfide significative. L’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario è un tema dibattuto in Italia e solleva questioni sulla garanzia dell’accesso ai servizi sanitari, inclusi i diritti sessuali e riproduttivi delle donne.

La lotta per garantire l’accesso all’aborto sicuro, legale e rispettoso dei diritti delle donne è un tema complesso e suscita dibattiti sia a livello regionale che nazionale. Il movimento delle donne e degli attivisti continua a impegnarsi per far sentire la propria voce e cercare di ottenere cambiamenti significativi per garantire i diritti riproduttivi delle donne.