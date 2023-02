Nel tiramisù vegano c’era del latte: 20enne allergica muore dopo 10 giorni di coma

Ascolta questo articolo

È morta dopo 10 giorni di coma una giovane ragazza di 20 anni che aveva ordinato un tiramisù vegano, conscia della sua grave allergia al latte e sicura che il prodotto non fosse presente nel dolce. Per la sua morte sono ora state iscritte quattro persone nel registro degli indagati.

La ragazza è morta domenica 5 febbraio all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava dalla sera del 26 gennaio. Nella fatidica serata, la 20enne si era recata insieme al suo compagno in un fast food che vende prodotti vegani in zona Corso Garibaldi, luogo nel quale erano già stati diverse volte in passato.

Dopo la cena, la giovane ha deciso di ordinare un tiramisù vegano, che secondo l’etichetta apposta sul prodotto non avrebbe dovuto contenere latte, sostanza alla quale la 20enne era allergica. Dopo i primi cucchiai ingeriti, la vittima si è subito sentita male ed è andata in choc anafilattico. A nulla sono valsi gli sforzi del personale del San Raffaele, dove è spirata dopo 10 giorni di coma.

Il prodotto, chiamato “Tiramisun“, è stato ora ritirato da 63 punti vendita in tutto il paese, come disposto dal Ministero della Salute, a causa della presenza dell’allergene non segnalato. All’interno del prodotto, secondo le prime analisi, sono state infatti riscontrate “proteine del latte” non indicate nell’etichetta, che avrebbero potuto causare lo choc anafilattico nella ragazza. Successivamente, è stata riscontrata anche traccia di uova nella maionese vegana utilizzata dal locale per condire l’hamburger, altro allergene per la vittima, che però secondo le testimonianze avrebbe avuto il malore solo al dolce.

Sulla morte della 20enne indaga la Procura di Milano, che ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati: il titolare, il responsabile della produzione e due dipendenti dell’azienda che produceva il “Tiramisun” a marchio Mascherpa. Si tratta della Glg srl di Milano, ai dipendenti della quale sono contestati i reati di omicidio colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine.