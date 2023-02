Negato risarcimento milionario a Raffaele Sollecito: "Andremo in Cassazione"

Ascolta questo articolo

Il nome di Raffaele Sollecito sarà per sempre legato a quello di Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher, studentessa britannica che fu assassinata a Perugia e causò un enorme clamore mediatico. Dopo che i giudici civili di Genova hanno negato la sua richiesta milionaria di risarcimento, Sollecito ha annunciato che continuerà la sua battaglia fino alla Cassazione.

“Hanno devastato il mio futuro, compromesso la mia immagine“, lamenta l’ingegnere informatico pugliese, che per l’omicidio, avvenuto il 1 novembre del 2007, venne condannato in primo grado e poi definitivamente assolto nel 2015 dopo aver trascorso 4 anni in carcere. “Hanno fatto a pezzi anche la mia famiglia, mettendola in ginocchio economicamente. Ma nessuno mi ha risarcito e tanto meno chiesto scusa“.

Sollecito ha richiesto un risarcimento di oltre un milione di euro, in base alle leggi in materia di responsabilità civile dei magistrati, ma è arrivato un rifiuto dalla Corte d’appello di Genova, sia in primo che in secondo grado. Raffaele sostiene che all’epoca dei fatti, non si tenne conto del suo alibi e di alcuni testimoni, e che non fu presente un difensore nelle prime fasi istruttorie, errori che compromisero il processo a suo sfavore.

“Ci sono dei precedenti della Cassazione che ci danno ragione” ha spiegato Sollecito, aggiungendo che non si tratta solo di una questione economica. “Nessuno mi ha mai completamente ripulito del fango che mi hanno ingiustamente gettato addosso”, lamenta. ” Sono riuscito a ricostruirmi una carriera passo dopo passo, ma da solo senza che lo Stato mi abbia minimamente aiutato“.

Sollecito, che ha lo scorso anno fatto un viaggio in Italia con la ex Amanda Knox, ha anche commentato la notizia dei contatti tra lei e Giuliano Mignini, ex pubblico ministero che si occupò dell’omicidio di Meredith. “È una decisione loro“, ha detto Raffaele. “Non so cosa cerchi, ma vedo che è rimasto della stessa idea su quanto successo e non ha mai chiesto scusa. Io ne sto ben lontano“.