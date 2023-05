La piccola Amira è venuta alla luce in modo improvviso e inaspettato a bordo di un’ambulanza medicalizzata del 118 di Guardiagrele, mentre si dirigeva all’ospedale di Chieti. Fortunatamente, il ginecologo dottor Lorenzo Palazzoli era presente per coordinare l’intervento e assistere la neonata durante il parto precipitoso.

La mamma, una giovane donna di origini marocchine, si trovava alla 40esima settimana di gravidanza e aveva richiesto l’aiuto del 118 a causa delle contrazioni sempre più forti e ravvicinate. Nonostante la velocità dell’ambulanza, Amira non ha voluto aspettare e in pochi minuti è venuta alla luce a bordo del mezzo, con la supervisione del dottor Palazzoli e del personale del punto di primo intervento di Guardiagrele.Fortunatamente il parto è avvenuto senza complicazioni e sia la mamma che la bambina sono in ottime condizioni.

Tuttavia, se ci fosse stata una complicanza o se il medico non fosse stato presente sull’ambulanza, la situazione avrebbe potuto avere esiti tragici. Si tratta quindi di un caso che sottolinea l’importanza cruciale del medico in ambulanza e del punto di primo intervento, che garantiscono la sicurezza e l’assistenza medica necessaria.

Il dottor Palazzoli ha sottolineato come l’intervento del medico sull’ambulanza sia fondamentale per fornire la migliore assistenza possibile ai pazienti in emergenza. In passato, c’è stata una delibera della Asl che prevedeva la presenza di infermieri e autista ma non del medico, una scelta ritenuta folle dal dottor Palazzoli che sottolinea l’importanza della presenza del medico in ogni situazione di emergenza.

Come sottolinea il dottor Palazzoli, durante l’emergenza Covid sono stati proprio i medici del 118 a entrare nelle case dei pazienti in quarantena, dimostrando ancora una volta l’importanza di un sistema di emergenza efficiente e ben organizzato.