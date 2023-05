Ieri sera gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord hanno compiuto un gesto eroico salvando un giovane uomo da un gesto estremo. Durante un normale servizio di pattugliamento sul tratto autostradale dell’A1 al km 752, gli agenti hanno notato una figura umana aggrappata alla rete di recinzione sopra un cavalcavia.

La situazione era molto preoccupante, ma i poliziotti non si sono persi d’animo e hanno subito scavalcato la rete per raggiungere l’uomo. Nonostante gli sforzi dei poliziotti per dissuadere l’uomo dal suo intento, il giovane sembrava determinato a compiere il gesto estremo a causa della rottura con la sua fidanzata.

L’attenzione degli agenti non è mai venuta meno e uno di loro è riuscito ad avvicinarsi al giovane mentre un altro lo teneva sotto controllo da dietro. In un lampo il poliziotto lo ha afferrato e messo in salvo dalla situazione di pericolo. Il giovane in questione, di soli 27 anni e residente in provincia di Napoli, è stato immediatamente accompagnato presso gli uffici di polizia in attesa del personale sanitario del 118, che lo ha poi accompagnato in ospedale per le cure necessarie.

L’intervento rapido e deciso degli agenti della Polizia Stradale ha dunque evitato un brutto epilogo. È importante ricordare come proprio il perseguimento del dovere da parte delle Forze dell’Ordine sia in grado di salvare delle vite in situazioni di emergenza. Ancora non si conoscono i motivi che hanno spinto il giovane a tentare di compiere questo gesto estremo.

Si tratta tuttavia di un episodio che ci spinge a riflettere sulla necessità di prestare sempre maggiore attenzione alle problematiche psicologiche e alla salute mentale delle persone. Siamo vicini al giovane che ha vissuto questo momento di grande dolore, sperando che questo drammatico episodio possa rappresentare una spinta per prevenire e curare i disturbi della salute mentale.