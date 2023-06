La notizia della Galata Seaways, nave turca sequestrata da 15 clandestini all’altezza dell’isola di Ischia, nel golfo di Napoli, ha destato grande preoccupazione. Secondo quanto riportato dai media, alcuni migranti armati, hanno tentato di entrare nella plancia di comando, con l’intenzione di dirottare il traghetto e di sequestrare l’equipaggio.

L’arrivo delle forze speciali del Battaglione San Marco, con due elicotteri, ha permesso di scongiurare l’attacco e di riportare, in parte, la situazione alla normalità. “La nave è stata recuperata ma non ancora messa in sicurezza perché quelli che l’avevano occupata sono chiusi dentro“, ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’equipaggio della Galata Seaways, a quanto pare, sarebbe al sicuro in plancia, mentre l’operazione di bonifica della nave continua per cercare altri eventuali immigrati a bordo.

Tuttavia, alcuni dei dirottatori sarebbero ancora in fuga e si continuano a condurre ricerche per trovare e fermare questi malviventi. La notizia del dirottamento della Galata Seaways ha fatto seguito a un periodo di grande preoccupazione per la situazione dei migranti in Europa e in particolare per la questione della gestione dei flussi migratori.

Molti commentatori hanno sottolineato come il momento sia particolarmente delicato per la sicurezza delle navi che attraversano il Mediterraneo e hanno evidenziato la necessità di ulteriori misure di sicurezza per prevenire simili episodi. La vicenda ha scatenato polemiche anche sulle politiche di accoglienza dell’Unione Europea e sulle difficoltà nell’affrontare la questione dell’immigrazione illegale.

Molti si chiedono se le politiche attuali siano sufficienti a garantire la sicurezza dei confini e a gestire i flussi migratori in maniera efficace. In ogni caso, l’intervento delle forze speciali italiane ha permesso di evitare il peggio e di assicurare l’equipaggio della Galata Seaways al sicuro in plancia. Resta solo da sperare che questi episodi non debbano ripetersi e che si possano trovare soluzioni durature per risolvere i problemi legati all’immigrazione illegale.