Ieri 22 maggio era una giornata come tante a Poggioreale, nel quartiere Luzzatti, quando improvvisamente un’emergenza ha mandato in allarme i vigili del fuoco. Erano quasi le 18.00 quando il 118 ha chiamato il supporto dei pompieri per trasportare al più presto una donna di circa 60 anni in codice rosso all’ospedale. Tuttavia c’era un problema: la signora pesava quasi 240kg e il trasporto su una normale barella avrebbe comportato non pochi rischi.

Fortunatamente, una squadra di vigili del fuoco, comandata dal responsabile del reparto Mario Ventimiglia, con personale specializzato del SAF, il reparto Speleo-alpino-fluviale, coordinato dal caposquadra Massimo De Simone, è arrivata rapidamente nella zona. Il loro intervento di salvataggio è stato fondamentale per portare in salvo la donna e affidarla alle cure dei sanitari.

Con l’ausilio di attrezzature specifiche e di un carro con autoscala, la squadra è riuscita a trasportare la paziente fuori dall’abitazione e a portarla in ospedale, precisamente presso l’Ospedale del Mare. La tempestività e la professionalità dei vigili del fuoco sono state essenziali per garantire la salute e la sicurezza della donna in difficoltà.

In queste occasioni, emerge ancora una volta l’importanza del lavoro svolto dai soccorritori, che ogni giorno si dedicano alla protezione della vita e del bene pubblico. Nonostante le difficoltà e le sfide, la loro dedizione e abilità permettono di affrontare ogni emergenza con la massima efficienza e determinazione, per garantire il benessere e la sicurezza dell’intera comunità.

L’intervento dei caschi rossi si è reso necessario perché la donna, nonostante la sua grave condizione di salute, non poteva essere trasportata in modo tradizionale. Infatti la sua abitazione, situata in un palazzo al centro della città, era dotata di uno stretto e ripido passaggio che rendeva estremamente complicato il suo trasporto su una barella.

Gli operatori del 118, conscii della difficoltà che avrebbero incontrato nel portare a termine l’operazione, hanno prontamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Che, con la loro grande esperienza, sono riusciti a trovare una soluziona adeguata al problema. In particolare, i caschi rossi sono intervenuti con una scala aerea, utlizzandola per portare la donna in totale sicurezza fuori dell’abitazione.