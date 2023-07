Un triste episodio ha scosso la tranquilla città di Gragnano, famosa per la sua produzione di pasta, quando una bambina di soli 8 anni ha perso la vita in un sinistro in moto. Serena Bove, figlia unica di commercianti di abbigliamento, era solita fare un giro in moto con una coppia di amici di famiglia. Purtroppo, quella che doveva essere una semplice uscita si è trasformata in un dramma.

L’incidente è avvenuto nel pieno centro storico di Gragnano, quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, causando la caduta di tutti e tre i passeggeri. Ciò che rende ancora più triste questo evento è il fatto che Serena non indossava il casco in quel momento, mettendo a rischio la sua incolumità.

I testimoni oculari raccontano che Serena amava fare questo giro in moto tutte le sere con quella coppia di amici. La piccola frequenta la seconda elementare presso il terzo circolo didattico “San Marco” di Castellammare di Stabia, e la sua scomparsa improvvisa ha colpito profondamente la comunità scolastica e l’intera città.

Le autorità locali sono intervenute prontamente sulla scena dell’incidente e hanno chiamato immediatamente un’ambulanza. Serena era riuscita a rialzarsi dopo la caduta, ma poco dopo ha perso conoscenza e non si è più risvegliata. Gli sforzi dei soccorritori per salvarle la vita sono stati vani.

La notizia della scomparsa della piccola Serena ha provocato un grande senso di peso e di perdita nella comunità di Gragnano. Parenti, amici e conoscenti si sono riuniti per offrire il proprio supporto alla famiglia Bove, che ora deve affrontare la perdita incommensurabile della loro unica figlia.

Questa triste vicenda pone l’accento sull’importanza di seguire scrupolosamente le norme stradali e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza dei passeggeri, in particolare dei bambini. Indossare il casco è fondamentale per proteggere la testa in caso di caduta o impatto, e dovrebbe essere sempre una priorità per chiunque si trovi su una motocicletta.