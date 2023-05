Napoli, il Comicon chiude battendo il record: 170mila visitatori

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Nonostante le critiche, sia per lo scudetto che per gli ospiti ritenuti da molti di "basso livello" o "poco importanti" per una fiera dedicata al fumetto, il Napoli Comicon continua a macinare record su record. Ed è una cosa notevole per una città come Napoli avere una fiera così importante e amata in tutta Italia.