Ci sono tragedie davvero difficili da accettare che causano perdite intollerabili, soprattutto per un genitore. La morte di un figlio è già di per sé qualcosa di tragico e duro da affrontare, ma nel momento in cui tu sei la responsabile, è maggiormente difficile. Lo sa bene una mamma della provincia di Napoli che, mentre faceva retromarcia, ha investito la figlia di 6 anni vedendola morire sul colpo.

I fatti sono accaduti a Casalnuovo, in provincia di Napoli, nella giornata di sabato 22 aprile. La donna, nel tentativo di fare retromarcia con la sua macchina, una Audi A3, perde il controllo del mezzo e, nel movimento, a rimetterci la vita è stata la figlia di 6 anni, che è morta sul colpo, e un conoscente che era con la bambina.

In un primo momento, anche per le indagini condotte da parte dei Carabinieri, sembrava che il responsabile dell’incidente fosse un pirata della strada, ma in realtà le cose sono andate in maniera diversa. Le forze dell’ordine hanno immediatamente capito che non poteva trattarsi di un pirata della strada, bensì della donna al volante, ovvero della madre di Aurora Napolitano.

La figlia è morta sul colpo, mentre il conoscente non ha riportato ferite gravi o serie. Nel frattempo, sia la salma della piccola che la macchina sono ora sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria di Nola. Una tragedia che ha scosso tutti quanti, a cominciare dal sindaco che ha porto immediatamente le condoglianze e la vicinanza alla famiglia.

Si è trattata sicuramente di una fatalità dal momento che, durante la manovra di retromarcia, la donna ha perso il controllo del mezzo investendo la piccola. Inutile dire che l’impatto è stato molto violento. Ora sarà compito degli inquirenti valutare attentamente in modo da capire la dinamica che ha portato alla morte della bambina da parte della donna.