Napoli, 17enne ucciso da un Carabiniere: pena dimezzata

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Ci troviamo di fronte a due famiglie distrutte: quella di un ragazzo che ha perso la vita a soli 17 anni, e anche a quella di un carabiniere che per errore ha causa la morte dello stesso giovane. Il fatto che non abbia inserito la sicura all'arma, è un errore che deve pagare, per ricordare a tutti quanto una svista può mettere fine alla vita di qualcuno.