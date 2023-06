Muore bimbo di 14 mesi, portato dall’oculista a causa di una febbre alta: indagati i genitori

Un triste evento ha scosso la piccola comunità di Casamassella, nella provincia di Lecce, lo scorso 7 giugno.Il decesso di un bambino di appena quattordici mesi ha lasciato tutti sconvolti, e ora l’autopsia è chiamata a fare luce su questo triste episodio. I genitori del piccolo sono stati indagati, in quanto il bambino, affetto da febbre, è stato portato a una visita oculistica anziché consultare un pediatra.

Le indagini hanno rivelato che il bambino avrebbe patito la febbre per diversi giorni, raggiungendo anche i trentanove gradi di temperatura corporea. I genitori, noti come sostenitori del movimento “no vax“, avrebbero portato il loro piccolo da un pediatra solo una volta, quando aveva appena due mesi, senza mai sottoporlo a nessuna vaccinazione successiva.

Attualmente sono tre le persone indagate: i genitori del bambino, un osteopata svizzero di cinquant’anni residente nel Salento e una trentanovenne di nazionalità tedesca residente in provincia di Lecce. Anche l’oculista che ha seguito il bambino è stato accusato di responsabilità colposa in ambito sanitario. Le prime informazioni fornite dai Carabinieri e dai primi esami effettuati sul corpo del bambino, che era stato inizialmente restituito alla famiglia poiché si sospettava un decesso per cause naturali, indicano che il piccolo è stato curato con rimedi omeopatici nonostante la presenza di una febbre.

Gli inquirenti stanno ora verificando l’atteggiamento dei genitori, i quali hanno deciso di non vaccinare il loro bambino a causa delle loro convinzioni personali. L’ultima visita pediatrica risale a circa un anno fa, e quindi si sta cercando di stabilire se ci siano eventuali collegamenti tra l’aggravarsi della situazione del bambino e il suo decesso, causati dalla mancanza di cure e accertamenti medici appropriati.

È importante sottolineare che queste indagini sono ancora in corso e che non è ancora possibile trarre conclusioni definitive. Questo evento richiama l’attenzione sull’importanza di affidarsi a professionisti della salute qualificati e di seguire le linee guida mediche riconosciute per garantire la salute e il benessere dei nostri bambini.