Movida nociva per la salute pubblica, comuni costretti a pagare i danni

Con l’arrivo dell’estate, è comune che i rumori diventino più intensi, soprattutto nelle vicinanze di locali notturni frequentati dagli amanti della movida. Tuttavia, se questi rumori sono troppo forti e nocivi per la salute dei residenti, il Comune ha il dovere di garantire la tutela del privato che lamenti la lesione di un diritto alla salute.

Questo è quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione, a cui aveva fatto ricorso una coppia di Brescia nel 2012. La sentenza potrebbe avere conseguenze enormi per i bilanci dei Comuni, che potrebbero trovarsi nella necessità di pagare danni derivati dal mancato rispetto delle norme di quiete pubblica.

Mentre alcuni, come il consigliere regionale d’opposizione nel Lazio, Alessio D’Amato, riconoscono l’importanza della sentenza e invitano i Comuni ad attrezzarsi per evitare richieste di risarcimento, altri, come l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, esprimono preoccupazione per l’eccesso di responsabilità assegnata alla pubblica amministrazione. Gotor sostiene l’importanza di provvedimenti preventivi, come la chiusura anticipata dei mini market che vendono alcolici o la promozione di iniziative artistiche e culturali nei luoghi più colpiti dalla mala-movida.

Nonostante le opinioni contrastanti, la sentenza richiama l’attenzione sulla necessità di una soluzione equilibrata per la questione dell’inquinamento acustico, che tenga in debita considerazione sia il diritto alla salute dei cittadini che il diritto alla vitalità dei centri urbani. Fondamentale è l’intervento legislativo che unisca le responsabilità ai poteri, al fine di far rispettare le regole e garantire la tutela della salute dei residenti.

In quest’ottica, il Comune di Roma ha adottato alcuni interventi, come la chiusura anticipata dei minimarket che vendono alcolici durante i fine settimana, ma anche la promozione di iniziative artistiche e culturali negli spazi della città maggiormente colpiti dal fenomeno della movida. Questi interventi rappresentano sicuramente un modo per arginare i problemi connessi alla movida, tuttavia è ancora necessario promuovere una maggiore sensibilizzazione tra i cittadini e un controllo più efficace del territorio.