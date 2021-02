Morto Arturo Di Modica, lo scultore del Toro di Wall Street

Arturo Di Modica è morto nella notte del 19 febbraio 2021 a Vittoria, la sua città natale, in provincia di Ragusa. Classe 1941, combatteva da anni con un tumore che negli ultimi giorni aveva aggravato le sue condizioni di salute. La sua ultima intervista solo pochi giorni fa, dove aveva rivelato che voleva regalare alla sua città d’origine una scultura, una coppia di cavalli in bronzo di 40 metri da piazzare sul fiume Ippari. Era riuscito a crearne un prototipo di 8 metri.

L’opera scultorea che lo ha reso famoso in tutto il mondo resta il Charging bull di Wall Street, il toro che ringhia, scultura in bronzo divenuta uno dei monumenti più amati e visitati della città New York. Nella sua ultima intervista rilasciata al giornale Repubblica di Palermo, aveva spiegato come era riuscito a piazzare quel mastodontico toro.

L’opera venne concepita dall’artista a seguito della crisi che aveva investito la borsa di New York. Il suo intento era quello di fare qualcosa per ridare speranza alla città che lo aveva accolto per 40 anni e che sentiva la “sua” città, insieme alla sua città natale. Così, insieme ad alcuni amici, architetta il suo piano per piazzare quel toro di 3 tonnellate e mezzo, costato 360mila dollari.

Di Modica, con l’aiuto di quaranta persone, un camion e una gru, il 16 dicembre 1989 decide di installare la scultura, senza alcuna autorizzazione, di fronte alla sede della borsa di Wall Street. Ma arrivato sul posto, trova una brutta sorpresa: proprio nel punto in cui lo scultore desiderava piazzare la statua era stato collocato un enorme albero di Natale.

L’artista, nonostante ciò, non rinunciò al suo progetto. Posteggiò il tir, scaricò con gli amici l’opera sotto l’albero ed ebbe persino il tempo di stappare una bottiglia di champagne per brindare al buon esito del suo piano. Il direttore della Borsa non la prese affatto bene. Fece rimuovere la scultura in bronzo, ma Arturo pagò una multa da 500 dollari per riprendersela e la notte successiva la piazzò a Bowling Green, dove si trova ormai da 32 anni.