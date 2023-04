Morì di infezione dopo un’operazione al ginocchio, maxi risarcimento alla famiglia

La Asl Toscana Centro ha accettato di fornire uno dei risarcimenti più alti mai stabiliti per danni causati a pazienti. Nel caso specifico, che arriva dall’area empolese, il corposo risarcimento ammonta a quasi novecentomila euro, e sarà destinato ai familiari di una donna di 77 anni morta in seguito ad un intervento al ginocchio.

La vicenda risale ad un anno fa e si è svolta ad Empoli, dove la donna di 77 anni si era sottoposta ad una operazione ad un ginocchio. L’intervento era tecnicamente riuscito con successo, e la donna era dimessa senza che fossero riscontrati particolari problemi. Successivamente però, una infezione da stafilococco ha attaccato la paziente sviluppandosi da una ferita presente in un’altra parte del suo corpo, causandole però nella sua espansione anche nuovi problemi al ginocchio appena operato.

È quindi stato necessario un nuovo ricovero per la 77enne presso il San Giuseppe di Empoli, ma durante l’attesa di essere sottoposta ad una nuova operazione, l’infezione ha raggiunto il sangue e la donna è morta in ospedale seguito ad uno shock settico. Un caso complesso, in quanto nel cercare di ricostruire le fila della vicenda, non è stato possibile stabilire con certezza se l’infezione che le è stata fatale fosse subentrata quando era ancora ricoverata in ospedale oppure a casa.

Dopo la morte della donna, lo scorso giugno i parenti della vittima hanno chiesto il risarcimento dei danni alla Asl, ed in seguito all’istruttoria, che ha incluso le valutazioni del comitato di gestione sinistri risalenti al 15 febbraio ed il 1 marzo di quest’anno, il 20 marzo la Asl ha deciso durante la mediazione di sborsare un risarcimento alla famiglia.

I familiari della donna riceveranno 880mila euro di rimborso, cifra stabilita dopo una trattativa stragiudiziale con l’ufficio sinistri dell’azienda sanitaria toscana, che saranno reperiti dal bilancio del 2023.