Montorio al Vomano: camion di rifiuti va a fuoco, densa colonna di fumo sopra la città

Questa mattina, la tranquilla cittadina di Montorio al Vomano si è svegliata nel terrore a causa di un’esplosione di fuoco e fumo che ha avvolto la zona. Poco prima delle 7, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo sono state chiamate ad intervenire presso la ditta di Merlini autotrasporti a causa dell’incendio di un cassone di un’autoarticolato.

In poco tempo, le fiamme hanno avvolto completamente il cassone, causando gravi danni e spandendo una colonna di fumo altissima sulla zona circostante. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono partite dall’interno del cassone che trasportava rifiuti di materiale elettrico ed elettronico destinato allo smaltimento. Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, ma gli investigatori sono già sul posto per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme, impiegando potenti getti di acqua e di schiuma per spegnere il rogo. Nonostante l’impegno degli operatori, i danni sono stati notevoli e il cassone risulta completamente distrutto. La preoccupazione maggiore è stata quella di evitare che le fiamme si propagassero ad altri eventuali veicoli presenti sul posto o alle strutture adiacenti, ma fortunatamente le squadre dei vigili del fuoco hanno fatto un lavoro eccellente e la situazione è stata posta sotto controllo.

In attesa di chiarimenti, gli abitanti della zona sono rimasti sotto choc a causa dell’accaduto, che ha rappresentato un grave pericolo per la loro incolumità. Tuttavia, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la cittadinanza.

Il 23 aprile scorso, la stessa ditta ha subito un’altra tragica evenienza: ben 9 camion sono andati a fuoco, causando non pochi grattacapi ai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Per riuscire a contenere le fiamme e spegnere l’incendio, i pompieri hanno dovuto utilizzare potenti getti di acqua e di schiuma, cercando di mantenere una distance adeguata al fine di proteggersi dal formidabile calore di irraggiamento.