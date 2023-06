Una tragica situazione si è verificata nel pomeriggio di venerdì 16 giugno allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Durante una partita di calcio, un uomo è stato colto da un improvviso malore che si è rivelato essere un infarto. L’atmosfera sugli spalti è stata pervasa dall’angoscia e dalla preoccupazione mentre l’uomo si accasciava a terra. Tuttavia, in mezzo a tutto questo caos e disperazione, si trovava Giovanni Vasco, comandante del locale Distaccamento della guardia costiera, presente sul luogo per assistere alla partita del figlio.

Grazie alle sue competenze acquisite durante il suo percorso militare, Vasco ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha agito prontamente per salvare la vita dell’anziano spettatore. Nonostante la tensione e la confusione intorno a lui, il comandante è riuscito a mantenere la calma e a svolgere le manovre necessarie per salvare la vita dell’uomo.Senza esitazione, Vasco ha iniziato con un massaggio cardiaco, applicando le giuste pressioni sul petto dell’anziano.

In seguito, ha utilizzato un defibrillatore automatico che ha emesso una potente scarica elettrica per ripristinare il ritmo cardiaco dell’uomo. Nonostante il rischio e la gravità della situazione, Vasco ha continuato a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare fino a quando l’uomo non ha finalmente ricominciato a respirare. Fortunatamente, i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto poco dopo e hanno preso il controllo della situazione.

Hanno prontamente trasferito l’uomo in ospedale per ulteriori cure, ma le prime informazioni indicano che le sue condizioni si sono stabilizzate e che è fuori pericolo. Nonostante la paura e la tensione, grazie all’intervento provvidenziale e alla freddezza di maresciallo Giovanni Vasco, una vita è stata salvata.

Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante avere personale competente e pronto a intervenire in situazioni di emergenza come queste. La preparazione di Vasco, acquisita durante il suo percorso militare, ha dimostrato essere fondamentale per salvare la vita del cittadino colpito dall’infarto. Speriamo che questa storia serva da esempio per incoraggiare altri a diventare dei primi soccorritori e a imparare le procedure salvavita, perché in certe situazioni, ogni minuto conta.