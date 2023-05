L’Associazione Carrozzine Determinate ha denunciato, tramite una nota pubblica, l’ennesimo guasto dell’ascensore presente nella stazione ferroviaria di Montesilvano, che ha causato disagi e discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. La questione è particolarmente delicata in quanto l’associazione ha già fatto una lunga battaglia sociale durata ben tre anni per ottenere che la stazione fosse dotata di ben tre ascensori, rendendola completamente accessibile.

L’ultimo guasto, avvenuto soltanto tre mesi fa, ha visto il ripristino del servizio anticipato al 9 giugno, senza previsione di mezzi alternativi per i passeggeri con disabilità. Una situazione inaccettabile che ha violentato il diritto alla mobilità delle persone con disabilità e ha costretto Irene Prosperi, una persona con disabilità, a salire e scendere dai binari della stazione FS di Montesilvano assistita da terzi, mettendo a rischio la sua incolumità e la sua vita.

L’Associazione Carrozzine Determinate ha più volte richiesto a RFI di dotarsi di un piano di manutenzione obbligatorio che consenta la riparazione immediata dei guasti, ma fino ad oggi non è stata ascoltata. E questo è il prezzo che le persone con disabilità, che si trovano in una situazione di svantaggio nella mobilità, continuano a pagare. Pertanto, l’associazione ha chiesto al sindaco del Comune di Montesilvano Ottavio De Martinis, al consigliere delegato alle politiche per l’accessibilità Giuseppe Manganiello, alla giunta e all’opposizione, di prendere posizione ed avere assicurazioni chiare e certe per evitare questi episodi di gravissima discriminazione.

In risposta, anche se in ritardo rispetto alla richiesta, RFI ha fatto sapere che si sta lavorando al ripristino degli ascensori della stazione di Montesilvano, fuori uso a causa del maltempo che ha provocato il danneggiamento delle componenti elettroniche a due impianti. Attualmente funziona solo un ascensore, mentre la riparazione degli altri due impianti è prevista entro il 9 giugno.

Tuttavia, non è stata data nessuna indicazione riguardo ai mezzi alternativi che garantiscano una mobilità adeguata ai passeggeri con disabilità. La situazione, dunque, continua a essere critica per le persone con disabilità che, oltre a subire discriminazioni, rischiano quotidianamente la propria incolumità e vita.