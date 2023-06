Montagna: "Stop croci in vetta, anacronistiche e divisive”. Santanchè: “Non si toccano”, poi le scuse del Club alpino

Il tema delle croci di vetta sulle montagne italiane è tornato prepotentemente all’attenzione grazie al Club Alpino Italiano (CAI), suscitando un acceso dibattito che ha coinvolto diverse figure politiche. La questione, che ha infiammato principalmente la destra italiana, è stata poi oggetto di una retromarcia da parte del presidente generale del CAI, Antonio Montani.

Tutto è iniziato con un articolo pubblicato sulla storica rivista del CAI, Lo Scarpone, che sollevava interrogativi sul significato attuale delle croci di vetta e se avesse ancora senso innalzarne di nuove. Secondo il CAI, la società italiana sta progressivamente assumendo una trazione laica, incluso il contesto montano, e quindi la croce non rappresenterebbe più una prospettiva comune, ma una visione parziale. Inoltre, la montagna è un elemento paesaggistico che ha una valenza simbolica gravosa e influisce sul pensiero collettivo. Pertanto, il messaggio trasmesso dalle montagne dovrebbe essere adattato alle caratteristiche e alle necessità del presente, che richiede maggiore apertura e sobrietà, anziché eclatanti dimostrazioni di fede.

Questa posizione ha scatenato una serie di reazioni negative da parte delle figure politiche di destra. La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dichiarata basita dalla decisione del CAI, affermando che va contro i principi, la cultura e l’identità del territorio. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha definito la decisione una sciocchezza senza cuore e senza senso, affermando che bisognerebbe passare sul suo corpo per rimuovere una sola croce da una vetta alpina. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha difeso i valori, l’identità e le radici italiane. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno definito la proposta una provocazione ideologica, uno spot da laicismo estremo, insensata e offensiva nei confronti delle croci.

Di fronte a questa controversia, il presidente generale del CAI, Antonio Montani, è stato costretto a fare marcia indietro. Ha precisato che l’argomento delle croci di vetta non è mai stato discusso ufficialmente in alcuna sede del CAI e che quanto pubblicato è stato frutto di dichiarazioni personali del direttore editoriale Marco Albino Ferrari durante la presentazione di un libro.

Montani ha sottolineato che personalmente non riesce ad immaginare la cima del Cervino senza la sua famosa croce e si è scusato con la ministra Daniela Santanchè per l’equivoco. Ha assicurato che per argomenti di tale portata il CAI coinvolgerà sempre il ministero competente.