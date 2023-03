Quello che dovrebbe essere il giorno più bello, la nascita di un figlio, si è trasformato in tragedia per una famiglia di Monreale, in provincia di Palermo, dove una giovane madre è morta a causa di gravi complicanze sopraggiunte in seguito ad un parto prematuro. La vittima è la 27enne Federica Tarallo, la cui morte celebrale è stata dichiarata in ospedale il giorno dopo la nascita della figlia al settimo mese di gestazione.

Tutto è cominciato giovedì 23 marzo, quando Federica è stata ricoverata d’urgenza presso l’ospedale “G. F. Ingrassia” di Palermo. Qui la 27enne è stata sottoposta ad un parto d’urgenza, nonostante si trovasse ancora al settimo mese di gravidanza, ed ha dato alla luce la piccola Rebecca, nata prematura.

All’indomani del parto le condizioni della madre sono però precipitate, tanto che i medici hanno decretato il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Villa Sofia. Purtroppo però le condizioni della giovane donna erano già compromesse in modo irreparabile, ed i medici hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale.

Dopo cinque ulteriori giorni di agonia, nei quali le speranze per Federica si erano già spente, martedì il suo cuore ha cessato di battere. Oltre alla figlia neonata Rebecca, che non ha mai potuto conoscere, la giovane madre che lavorava come assistente alla comunicazione lascia anche il marito, un militare dell’Esercito col quale era convolata a nozze quasi due anni fa, i genitori e la sorella.

Una seconda gravidanza fortemente voluta quella di Federica, che in passato aveva perso due gemelli che portava in grembo. “Solo chi c’è passata può capire quello che una donna prova in quella sala operatoria“, si era sfogata sui social, “perché lì dovresti entrare per dare alla luce tuo figlio e fare la cosa più bella al mondo e invece entri e senti talmente freddo che penso che un freddo del genere io non l’abbia mai sentito in vita mia, quel giorno un pezzo di me è morto con loro per sempre“.