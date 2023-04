Modena: ragazza di origine indiana obbligata a un matrimonio combinato: ennesimo caso Saman Abbas

Sicuramente tutti ricorderanno il caso di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pachistana che è stata uccisa a Novellara perché costretta a un matrimonio combinato. Una storia che aveva fatto scalpore e acceso un dibattito e che rischia nuovamente di ripetersi con un’altra giovane ragazza di origine indiana costretta a un matrimonio combinato, ma grazie alla sua insegnante e scuola, sembra che le cose vadano meglio.

Il caso ha luogo in provincia di Modena dove questa ragazza di 19 anni, di origine indiana, è obbligata a sposarsi secondo il volere dei parenti, ma la sua scuola, a cui ha raccontato cosa sta succedendo, si oppone. La preside ha deciso di ospitarla a casa sua, mentre l’avvocato si è già attivato in modo da consentirle la massima sicurezza.

Barbara Iannucelli, la sua legale, ha espresso tutto il suo appoggio alla giovane: “Cerchiamo di salvare un’altra Saman”, proprio con riferimento alla giovane di origine pachistana, la cui sorte è stata malevola. La giovane di origine indiana è già promessa sposa e il padre l’ha picchiata dal momento che è innamorata di un ragazzo, suo connazionale, di qualche anno più grande.

Oltre al padre, anche la madre, la nonna e la zia hanno espresso il loro disappunto al punto che hanno deciso di non darle da mangiare come punizione. Nel frattempo, lei ha denunciato tutto al commissariato di Bologna e, da quel momento, è stata affidata alla preside della sua scuola. Una prima segnalazione era già giunta il 13 aprile con la giovane indiana che non stava bene per poi decidere di sfogarsi con la docente.

A quel punto, ha deciso di sfogarsi raccontando delle botte del padre che non approva la relazione, ma anche del digiuno da parte dei familiari, compreso il fatto che il giorno dopo tutti i suoi vestiti sono stati trovati impacchettati, come se dovesse andarsene. Nel frattempo, è stato aperto un fascicolo con il suo racconto esposto alle forze dell’ordine. Mancano più solo i documenti della giovane che sono in possesso dei familiari,che sono già indagati per maltrattamento e costrizione al matrimonio.