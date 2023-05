Ilaria Lamera, una studentessa di 23 anni del quarto anno di Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, ha deciso di dormire in tenda davanti all’ateneo per protestare contro i costi degli affitti insostenibili a Milano. La giovane afferma che i costi degli affitti non sono alla portata degli universitari e delle loro famiglie, e vuole mandare un segnale per far capire che questo non è un problema di oggi ma che persiste da molto tempo.

La studentessa ha spiegato che lei stessa è stata costretta a fare la pendolare per mesi, sprecando quattro ore al giorno per viaggiare in treno, e adesso ha trovato un alloggio a 600 euro al mese più spese, ma che durerà solo fino a luglio, lasciandola punto e a capo.

Ilaria ha quindi deciso di protestare in modo pacifico, dormendo in tenda davanti all’ingresso dell’ateneo in piazza Leonardo Da Vinci. Il suo cartello con scritto “Basta affitti insostenibili. #Scoppiamolabolla“ ha attirato l’attenzione di numerosi giornalisti, e addirittura del capogruppo del Pd in Regione Lombardia Piefrancesco Majorino. La studentessa ha dichiarato di aver pensato a questa azione da mesi, da quando ha ricevuto l’ennesima proposta di una stanza singola a 700 euro al mese, spese escluse, e ha deciso di dire “Basta“.

La protesta di Ilaria ha evidenziato un problema che molti studenti universitari affrontano a Milano: il costo degli affitti troppo elevato. La città è una delle più costose d’Italia, e gli affitti rappresentano una delle maggiori spese per gli studenti che vivono da soli. Molti di loro sono costretti a fare sacrifici, come viaggiare per ore per raggiungere l’università o vivere in condizioni precarie. Ilaria ha dichiarato che la sua protesta è anche un modo per far capire ai politici e alle istituzioni che devono intervenire per risolvere questo problema.

La situazione degli affitti a Milano è stata influenzata negativamente anche dalla pandemia di Covid-19. Molti proprietari di case hanno deciso di affittare solo per brevi periodi, o di aumentare i prezzi, a causa dell’alta domanda di case da parte di coloro che cercano di evitare la convivenza in alloggi condivisi a causa delle restrizioni imposte dal governo. La protesta di Ilaria ha messo in luce questa situazione, attirando l’attenzione dei media e delle istituzioni sulla questione.