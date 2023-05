Sono diversi gli episodi di studenti che entrano a scuola con la chiara intenzione di fare una strage. Sono episodi che fanno scalpore e seminano il panico, soprattutto negli Stati Uniti dove molti usano mezzi pericolosi. Un episodio simile è accaduto anche in una scuola della provincia di Milano, ad Abbiategrasso, dove uno studente è entrato in classe ed ha minacciato i compagni con una pistola finta ed ha colpito la professoressa con un coltello.

Le ultime notizie inerenti a quanto accaduto sono state raccolte dal Corriere della Sera che racconta di questo giovane studente che si sarebbe presentato all’Istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, in Lombardia, appunto, intimando ai compagni di uscire dall’aula e minacciandoli.

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8.25 di questa mattina, non appena sono cominciate le lezioni. Il giovane ha usato un cotello nei confronti della professoressa che presenta lesioni all’avambraccio. Sono immediatamente giunti sia i mezzi di soccorso per accertarsi delle condizioni della professoressa, insieme alle squadre dei carabinieri e delle forze dell’ordine.

Hanno immediatamente bloccato il 16enne, responsabile dell’espisodio e che aveva ancora tra le mani il mezzo che ha usato. Non appena sono giunti i Carabinieri, si è costituito e trasportato, con l’ambulanza, presso l’ospedale San Paolo di Milano.

La professoressa di 51 anni è ora ricoverata all’ospedale di Legnano in condizioni gravi, ma sicuramente non in pericolo di vita, in base a quanto riporta sempre il Corriere della Sera. La donna presenta diverse contusioni alla testa e all’avambraccio e sarebbe già stata interrogata in modo da dare la sua versione dei fatti.

Sono entrambi in codice giallo e trasportati in ospedale. Al momento, non vi sono altre persone che abbiano presentato escoriazioni e lesioni in seguito a questo episodio accaduto all’interno dell’isituto scolastico milanese.