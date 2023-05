Milano si colora di selfie: la nuova moda dei Pop Up Museum

I Pop Up Museum sono diventati un grande successo a Milano. Si tratta di esibizioni temporanee che offrono decine di set fotografici divertenti e baby friendly, ma che non hanno nulla a che fare con un museo tradizionale o con opere d’arte. Alcuni esempi includono il Museo delle Illusioni, il Balloon Museum e l’ultimo arrivato Bubble World Experience. Questi luoghi sono enormi capannoni allestiti con set fantasiosi che offrono l’opportunità perfetta per scattare foto Instagram perfette. Tuttavia, questi luoghi non sono economici per una famiglia, e l’ingresso può essere piuttosto costoso.

Mentre questi musei temporanei sono popolari tra i giovani e le famiglie, ci sono alcune critiche nei confronti di questo tipo di esibizioni. Alcuni ritengono che questi musei appiattiscano l’arte e la riducano a una semplice scenografia. Tuttavia, ci sono anche coloro che ritengono che questi musei siano un modo per rendere l’arte più accessibile al grande pubblico. Non spetta a me decidere quale sia la verità.

Il Museo delle Illusioni è un esempio di questo tipo di museo. Sebbene sembri promettere un’esperienza istruttiva, in realtà si tratta solo di un luogo per scattare foto divertenti. Allo stesso modo, il Balloon Museum è dedicato all’arte contemporanea di tipo gonfiabile. Le opere ci sono, ma si possono anche saltare sopra e giocare nella gigantesca vasca di palline che cambiano colore.

L’ultimo arrivato a Milano, Bubble World Experience, è un inno alla gioia che permette agli adulti di tornare bambini e ai bambini di divertirsi in un mondo fiabesco e magico. Si può giocare tra nuvole giganti, acchiappare bolle di sapone e cavalcare animali giganti. In appena due mesi, ha già attirato oltre centomila visitatori.

Nonostante le critiche, i Pop Up Museum continuano ad essere popolari in tutto il mondo. Il Museum of Ice Cream a New York, per esempio, ha attirato mezzo milione di visitatori ed è stato in pellegrinaggio a Los Angeles, Miami e San Francisco. Gli americani sono convinti che questi musei possono far del bene nel mondo dell’arte.

La popolarità dei Pop Up Museum sembra indicare che la città di Milano sta gradualmente superando il terrore della pandemia. Questi musei temporanei rappresentano una forma di svago e distrazione per i visitatori, offrendo un’esperienza divertente e un modo per creare ricordi indimenticabili. Tuttavia, è importante ricordare che questi luoghi non sono un sostituto per i veri musei d’arte e per l’esperienza autentica di apprezzare opere d’arte di grande valore.