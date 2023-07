Milano-Mortara, i pendolari lamentano ritardi e corse soppresse

La linea ferroviaria Milano-Mortara ha rappresentato un vero e proprio calvario per i pendolari nel mese di giugno. I dati ufficiali dell’associazione MiMoAl, che rappresenta i pendolari di questa tratta, saranno disponibili la prossima settimana, ma già gli ultimi riscontri dell’ultima settimana del mese rivelano una situazione poco incoraggiante.

Secondo il presidente di MiMoAl, Franco Aggio, è stata una settimana molto pesante per i pendolari, con ben 96 corse che sono arrivate a destinazione in ritardo e 48 corse, rappresentanti oltre il 15% del totale, completamente soppresse. Questi dati indicano un indice di affidabilità estremamente basso, pari solamente al 54%. È interessante notare che due terzi dei ritardi sono attribuibili a Trenord. L’associazione MiMoAl si impegna da anni a segnalare questi disservizi, richiamando alla responsabilità la Regione e Trenord, utilizzando la forza dei numeri, impossibili da smentire.

Problemi nel servizio ferroviario e responsabilità di Trenord

La situazione critica del servizio ferroviario sulla linea Milano-Mortara ha generato numerose problematiche per i pendolari. I ritardi e le corse soppresse hanno causato notevoli disagi e hanno reso difficile la pianificazione delle giornate lavorative degli utenti.L’associazione MiMoAl ha rilevato che Trenord è responsabile di due terzi dei ritardi subiti dai pendolari. Questo solleva dubbi sulla qualità del servizio offerto dall’azienda ferroviaria e mette in luce la necessità di un intervento immediato per migliorare l’affidabilità delle corse.

Nonostante la situazione critica, c’è stata una notizia positiva che ha attirato l’attenzione dei pendolari della Milano-Mortara: l’arrivo improvviso di un convoglio Caravaggio. Tuttavia, questa notizia va presa con cautela poiché la configurazione del convoglio non soddisfa appieno le esigenze della linea.

Secondo il presidente di MiMoAl, il Caravaggio è arrivato senza alcun annuncio preventivo, ma il fatto più importante è che la configurazione a quattro elementi dispone di soli 450 posti a sedere, un numero decisamente insufficiente rispetto al numero di viaggiatori della tratta. Sulla Milano-Mortara sarebbe necessaria almeno la configurazione a cinque elementi, che garantirebbe un totale di 560 posti a sedere, se non addirittura la configurazione a sei elementi. È interessante notare che la Lombardia, a differenza di altre regioni come Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, non ha mai effettuato un ordine per questa versione del Caravaggio.

Il segnale di attenzione per i pendolari

Nonostante la configurazione inadeguata del convoglio Caravaggio, l’introduzione di questo treno può essere interpretata come un segnale di attenzione verso i pendolari che, fino ad ora, non hanno ricevuto risposte adeguate alle loro esigenze. Tuttavia, è fondamentale che le autorità competenti e Trenord prendano in considerazione le richieste dei pendolari e adottino misure concrete per migliorare il servizio sulla linea Milano-Mortara.