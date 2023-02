Milano, manifestazione per Alfredo Cospito: scontri tra anarchici e polizia

Ascolta questo articolo

Continua a far parlare di sè la vicenda di Alfredo Cospito, l’uomo ritenuto presunto anarchico e per questo condannato al regime carcerario del 41bis. L’uomo era detenuto presso il carcere di Sassari, ma poi è stato trasferito nelle scorse settimane in quello di Milano Opera. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nei giorni scosi ha respinto la richiesta presentata dai legali del detenuto che chiedevano la revoca del regime 41bis che il loro assistito sta scontando.

Cospito, secondo i suoi legali, ha deciso di portare avanti lo sciopero della fame in quanto a suo dire non sono compatibili con la vita umana le condizioni a cui vengono sottoposti i detenuti in regime di 41bis. “Non si tratta di un regime normale, una persona non può reggerlo per tempo. Alfredo sta lottando per un ideale, dice che la sua vita è uguale a quella di qualunque altro detenuto al 41bis” – queste erano state le parole della sua legale Maria Teresa Pintus.

Scontri a Milano

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale nel pomeriggio dell’11 febbraio ci sono stati scontri e comunque tensioni tra le forze dell’ordine e una frangia di anarchici che stava manifestando in solidarietà di Cospito. Il detenuto negli scorsi giorni avrebbe anche firmato per non ricevere più gli aiuti alimentari tramite gli integratori.

Viste le sue condizioni, è notizia di poco fa che sempre nella giornata dell’11 febbraio Cospito è stato trasferito presso il reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo. “Me l’aspettavo. Mi considerano troppo sovversivo. Hanno deciso di tumularmi in questo sarcofago di cemento armato” – con queste parole Cospito ha reagito alla respinta della revoca del 41bis. I suoi legali temono che non possa farcela, il 24 febbraio prossimo è in programma la sentenza della Cassazione sul suo caso.

Al momento Cospito sembra intenzionato a proseguire con la sua protesta. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la vicenda, durante la manifestazione sono state lanciate anche bottiglie e fumogenti verso gli agenti di polizia, che sono comunque riusciti a far indietreggiare i manifestanti. Le vetrine di una filiale della banca Credit Agricole in viale Bligny sono state danneggiate.