Milano, l’assessore Marco Granelli vuole chiudere tutti i campi nomadi in città

Un’importante operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Milano nel campo nomadi di via Bonfadini, portando a sette arresti e tre misure di allontanamento per reati quali ricettazione, furto di auto e spaccio di sostanze stupefacenti. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha commentato l’operazione sottolineando l’importanza di combattere l’illegalità e promuovere l’integrazione.

Granelli ha dichiarato: “Il modello del campo non aiuta l’integrazione e purtroppo favorisce l’illegalità. Per questo noi siamo per chiudere questi luoghi, perseguire chi commette e vive di reati, permettere a chi vuole costruirsi un percorso di integrazione di farlo nella legalità“. L’assessore ha inoltre elogiato il lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale, sottolineando la loro passione, competenza e impegno nel contrastare l’illegalità.

L’operazione condotta nel campo nomadi di via Bonfadini conferma la linea adottata dal Comune di Milano dal 2012, che ha portato alla chiusura di oltre 12 campi rom, autorizzati e abusivi. Il campo di via Bonfadini, costruito nel 1987, ospitava famiglie rom abruzzesi presenti a Milano dagli anni ’60, per un totale di circa 120 persone.

Granelli ha sottolineato che la chiusura dei campi nomadi è un passo fondamentale per contrastare l’illegalità e promuovere l’integrazione. Ha espresso gratitudine nei confronti della Polizia Locale di Milano e dell’Autorità giudiziaria per l’importante operazione condotta, che contribuisce a garantire il rispetto della legalità nella città e a contrastare i reati di furto di auto e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’impegno delle giunte Pisapia e Sala è stato evidenziato dall’assessore, sottolineando che sono state le uniche amministrazioni che hanno scelto e agito con determinazione per contrastare l’illegalità e sostenere l’integrazione. L’operazione nel campo nomadi di via Bonfadini è un risultato eccellente, frutto di mesi di indagini e di un lavoro instancabile svolto dalla Polizia Locale.

La lotta contro l’illegalità e la promozione dell’integrazione sono obiettivi chiave per il Comune di Milano. La chiusura dei campi nomadi, sia autorizzati che abusivi, rappresenta un passo importante per contrastare la criminalità e offrire opportunità di integrazione legale a chi desidera costruirsi un futuro nella città.