Milano, in città 1.500 neonati in meno nell’arco di 10 anni

Negli ultimi tempi, la questione dell’adozione ha suscitato un grande interesse nel nostro paese. La legge italiana prevede un periodo di 30 giorni affinché i genitori possano ripensare alla decisione di abbandonare o non riconoscere il proprio bambino, prima che quest’ultimo diventi ufficialmente “adottabile“. Trascorso questo tempo, l’ufficiale dello stato civile compila l’atto di nascita e dichiara l’adottabilità del bambino. Ma cosa succede dopo?

Successivamente, si procede alla valutazione delle coppie che hanno manifestato il desiderio di adottare un bambino, presso il Tribunale dei Minori. L’obiettivo è trovare la coppia ritenuta più idonea a prendersi cura del bambino. Da una parte, ci sono coloro che non desiderano o non sono in grado di tenere un figlio, mentre dall’altra parte ci sono coppie che non vedono l’ora di accogliere un bambino nella propria famiglia.

Queste due realtà rappresentano estremi in un quadro statistico che appare preoccupante, se consideriamo la diminuzione demografica: in Italia, il numero di nascite è diminuito del 25% in dieci anni, dal 2011 al 2021. In Lombardia, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2020, si sono registrati 28.580 neonati in meno, corrispondenti a una diminuzione del 29,2%. Anche se Milano sembra fare meglio, il dato rimane negativo: si è registrata una diminuzione del 13% tra il 2011 e il 2021. Nel dettaglio, confrontando i 11.547 bambini nati nel 2011 con i 10.046 del 2021, si contano 1.501 neonati in meno.

Per quanto riguarda il numero di figli, la Lombardia ha un risultato migliore rispetto alla media nazionale (1,27 rispetto a 1,25), ma rimane comunque al di sotto della media europea di 1,5. Questi dati sono stati comunicati lo scorso febbraio durante l’evento Plasmon, che ha ideato il progetto “Adamo” in collaborazione con la Fondazione per la Natalità. L’obiettivo di questo progetto è invertire la tendenza negativa delle nascite.

In quest’ottica, si sta lavorando per proporre una legge ad hoc che possa favorire l’adozione e offrire una soluzione ai bambini che si trovano in situazioni di abbandono o che non sono stati riconosciuti dai propri genitori. L’adozione rappresenta una luce di speranza per questi bambini, offrendo loro la possibilità di crescere in un ambiente amorevole e stabile. La società nel suo complesso ha un ruolo fondamentale nell’affrontare questa problematica. È necessario sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione e sulle procedure che ne regolamentano il processo.