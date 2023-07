Milano, un viaggio emozionante attraverso l’Europa in camper si è trasformato in un incubo per una famiglia turca che aveva programmato di esplorare diverse destinazioni, ma che si è invece ritrovata intrappolata nella città italiana a causa del furto del proprio mezzo. Kenan Turker, turista turco in vacanza con la moglie e il figlio di 7 anni, aveva grandi progetti: girare l’Europa per ammirare Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia per poi fare ritorno a casa.

Dopo soli due mesi e mezzo, si sono visti costretti ad abbandonare il loro sogno. Il furto del camper è avvenuto in Corso XXII marzo, una delle vie più centrali di Milano. La famiglia era arrivata in città il 24 giugno e aveva trovato un posto per parcheggiare vicino al Parco Formentano. Dopo aver trascorso la notte lì, sono ripartiti intorno alle 10 del mattino successivo. Ma quando sono tornati, verso le 15, il loro mezzo non c’era più.

Disorientati e increduli, Kenan si è recato alla stazione di polizia più vicina, sperando di ottenere aiuto e supporto. Si è trovato di fronte ad un muro: gli è stato detto che non potevano farlo entrare e gli è stato chiesto di aspettare per tre lunghe ore sul marciapiede. La famiglia turca, nel frattempo, ha cercato un hotel per la sera, ma le difficoltà non sono finite qui.

Il giorno seguente, privi di soluzioni concrete, si sono trovati in una situazione ancor più complessa. Non essendoci nessuno in grado di parlare inglese, hanno dovuto fare affidamento su Google Translate per comunicare con le autorità locali. Questo non ha aiutato i malcapitati nella comunicazione.

La mancanza di sostegno e la sensazione di indifferenza da parte delle autorità ha spinto la famiglia a prendere una decisione drastica: tornare immediatamente a casa, abbandonando definitivamente l’Italia. Con la loro partenza, hanno lasciato non solo il camper rubato, ma anche la speranza di continuare la loro tanto attesa vacanza. Nessuno ha cercato di rassicurarli o di aiutarli a trovare una soluzione. È stata una conclusione amara, amarissima.